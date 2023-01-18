В Twitter подтвердили, что намеренно заблокировали Tweetbot, Twitterrific и другие сторонние клиенты

Сторонним программам целенаправленно заблокировали доступ к использованию API Twitter, подтвердили в соцсети. Без доступа к основному коду Tweetbot, Twitterrific, Birdie, Echofon и другие популярные клиенты не смогут функционировать.

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Учетная запись Twitter Dev сообщила, что соцсеть «применяет свои давние правила API» — изменение, которое может привести к тому, что некоторые программы не будут работать.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working. — Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023

Информация о том, какие правила нарушили заблокированные клиенты, не предоставлена, и это первый случай, когда Twitter прокомментировал сбои в сторонних приложениях, которые начались в прошлый четверг. До этого считалось, что их причиной может быть ошибка.

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Поскольку Twitter в течение нескольких дней отказывался комментировать ситуацию, стало ясно, что это было намеренное решение. The Information сообщал, что во внутреннем канале Slack старший инженер-программист Twitter пояснил, что «приостановка» была сделана намеренно, предполагая, что многие сотрудники даже не знали о происходящем.

Разработчики Iconfactory и Tapbots (ответственные за Twitterrific и Tweetbot соответственно) не получали предупреждений о прекращении работы и не предоставили информацию о том, почему их программы перестали работать.

Сторонние приложения Twitter успешно существовали годами и сейчас неизвестно, возобновят ли им доступ к API после того, как будут внесены изменения. Tweetbot, созданный более 10 лет назад, имеет большую аудиторию пользователей, команды разработчиков и большие инвестиции.

MacStories назвал действия Twitter «позорными» и «непрофессиональными», и что соцсеть продемонстрировала «полное отсутствие уважения» к роли, которую сторонние программы сыграли в ее успехе.

Tapbots сейчас ускоряет разработку Ivory, своего приложения для социальной сети Mastodon, а Крейг Хокенберри из Twitterrific сказал, что будет исследовать концепцию действительно универсальной хронологической ленты, использующей открытые стандарты.

Источник: Macrumors