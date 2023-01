В Twitter подтвердили, что намеренно заблокировали Tweetbot, Twitterrific и другие сторонние клиенты

Сторонним программам целенаправленно заблокировали доступ к использованию API Twitter, подтвердили в соцсети. Без доступа к основному коду Tweetbot, Twitterrific, Birdie, Echofon и другие популярные клиенты не смогут функционировать.

Учетная запись Twitter Dev сообщила, что соцсеть «применяет свои давние правила API» — изменение, которое может привести к тому, что некоторые программы не будут работать.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

— Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023