Tweetbot, Twitterific и другие сторонние приложения для Twitter перестали работать. Разработчики жалуются, что руководство соцсети их игнорирует

Twitterific и Tweetbot – посторонние клиентские приложения для Twitter – столкнулись со сбоями. Один из создателей Tweetbot, Пол Хаддад, написал в Mastodon, что никаких сообщений от компании разработчики не получали, поэтому чем вызвана проблема неизвестно.

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Пользователи Twitter и некоторые СМИ предполагают, что это шаг к полному закрытию сторонних клиентов для соцсети. Однако другие подобные приложения работают, в частности, Fenix 2 или Albatross.

We’re aware that Twitterrific is having problems communicating with Twitter. We don’t yet know what the root cause is, but we’re trying to find out. Please stay tuned and apologies. — Twitterrific (@Twitterrific) January 13, 2023

Сторонние приложения полагаются на прикладной программный интерфейс Twitter для получения данных от сервиса. Вопрос вызвал споры в прошлом, ведь компания пренебрегала инструментами для внешних разработчиков. Кажется, что это изменилось до того, как Илон Маск купил компанию, хотя его позиция по альтернативным программам Twitter неизвестна.

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Трудно сказать, связан ли сбой стороннего клиента с API. Попытки определенных вызовов из личных аккаунтов разработчиков Twitter как будто срабатывают, тогда как собственный инструмент Twitter API Explorer сейчас не работает. Большинство сообщений об ошибках касаются проблем с аутентификацией.

На момент публикации статьи никаких твитов об очевидном сбое ни от официальной учетной записи Twitter, ни от учетной записи службы поддержки, ни от Илона Маска не было опубликовано.

Ранее в публикации Twitter добавили счетчики просмотров. Новая функция позволит просмотреть, сколько пользователей видели ваш твит, однако вашу личную статистику могут смотреть и другие люди. Маск объявил об этой функции 1 декабря и намекнул, что пытается сделать текстовые и графические посты на платформе похожими на видеопосты, уже имеющие общедоступные просмотры. Он также сказал, что функция предназначена для того, чтобы показать, насколько «живой» является платформа.

Также продолжается обновление многострадальной подписки Twitter Blue, которую Маск то отменял, то запускал по несколько раз, каждый раз объявляя новую цену: от $7,99 ежемесячно до $8, и $11 исключительно для пользователей Apple. В соответствии с информацией на странице поддержки соцсети владельцы «синей галочки» получат возможность:

создавать папки с твитами;

изменять значок приложения на телефоне;

настроить новые варианты тем;

настроить панель навигации (можно разместить от 2 до 6 элементов для быстрого доступа);

создать подборку лучших твитов на странице;

отменить твит (но только до того, как его успели увидеть другие пользователи);

«приоритетное отображение в разговорах»;

загружать видео до 60 минут, размером 2 ГБ и разрешением 1080p (только для веб-версии).

Источник: The Verge