Tweetbot, Twitterific и другие сторонние приложения для Twitter перестали работать. Разработчики жалуются, что руководство соцсети их игнорирует

Twitterific и Tweetbot – посторонние клиентские приложения для Twitter – столкнулись со сбоями. Один из создателей Tweetbot, Пол Хаддад, написал в Mastodon, что никаких сообщений от компании разработчики не получали, поэтому чем вызвана проблема неизвестно.

Пользователи Twitter и некоторые СМИ предполагают, что это шаг к полному закрытию сторонних клиентов для соцсети. Однако другие подобные приложения работают, в частности, Fenix 2 или Albatross.

We’re aware that Twitterrific is having problems communicating with Twitter. We don’t yet know what the root cause is, but we’re trying to find out. Please stay tuned and apologies.

— Twitterrific (@Twitterrific) January 13, 2023