Twitter впервые отчитался о прибыли по итогам года и отказался раскрывать данные о ежемесячной аудитории в будущем

Популярный сервис микроблогов Twitter опубликовал очередной финансовый отчет. Для него 31 декабря завершился четвертый квартал 2018 финансового года и весь год в целом. Главная новость в том, что за 13 лет, которые уже существует Twitter (и опять-таки, время, остановись, пожалуйста), 2018 год стал первым для компании с положительным финансовым результатом. Чистая прибыль Twitter составила $1,2 млрд при общей выручке $3,04 млрд (год назад выручка была $2,44 млрд, а убытки — $108 млн).

Если говорить о квартальных результатах, доход в годовом выражении вырос на 24%, достигнув $909 млн. Из них $791 млн пришлись на рекламу. Это на 23% больше, чем удалось заработать на рекламе годом ранее. Квартальная чистая прибыль выросла с $91 млн до $255 млн.

Количество ежедневно активных пользователей увеличилось на 9% в годовом выражении и составило 126 млн человек. А вот среднее количество ежемесячно активных пользователей составило 321 миллиона человек, что меньше и в годовом (на 9 млн человек), и в квартальном (на 5 млн человек) выражении. Это самый низкий показатель соцсети за последние два года. В компании объяснили падение активной блокировкой аккаунтов «фабрик троллей», занимающихся публикацией фейковых новостей и разжиганием ненависти и вражды главным образом на почве отличий политических взглядов.

Что интересно, Twitter решила, что больше не будет раскрывать точные данные о количестве ежемесячных пользователей. Вероятно, после того, как ежедневная база перестанет расти, то и этот показатель исчезнет из отчетности.

Несмотря на достаточно неплохие в целом финрезультаты, инвесторов эти показатели не впечатлили. Последние ожидали, что результаты будут еще лучше. Итогом стало падение акций компании на 10%. На данный момент ценные бумаги Twitter продаются по $30,80 за штуку.

В текущем квартале в компании рассчитывает получить доход в размере от $715 млн до $775 млн и операционную прибыль (GAAP) в размере от $5 млн до $35 млн.

Источник: Twitter