Twitter запускает функцию подписки на интересные темы Topics





После месяцев тестирования сервис микроблогов Twitter наконец готов запустить функцию Topics. Она позволит пользователям автоматически следить не за определёнными учётными записями, а за темами.

Пока что на момент запуска будет доступно более 300 тем, таких как спорт, игры, развлечения. После подписки на тему пользователь будет видеть записи по этой теме от учётных записей, на которые он не подписан, но которые являются авторитетными в данной теме. Тем самым пользователи будут получать более разнообразную информацию по интересующим их темам, не обязательно подписываясь на большое количество учётных записей.

Аналогично, записи пользователя могут демонстрироваться не только его подписчикам, но и более широкой заинтересованной аудитории, которой интересная тема, на которую пишет пользователь. Предполагается, что подобный подход поможет новичкам находить интересный для себя контент. В дальнейшем в рамках расширения возможностей Topics, сервис Twitter планирует добавлять большее количество тем.

Новая функция Topics уже начала разворачиваться на платформе Twitter. Её глобальная доступность ожидается к 13 ноября.

Источник: Engadget