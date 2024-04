Тяжелая ракета Delta IV Heavy последний раз слетала в космос — она использовалась 20 лет

Вечером 9 апреля Delta IV Heavy осуществила последнюю миссию и закончила свою летную карьеру длиной в 20 лет — тяжелая ракета-носитель ULA вывела в космос засекреченный военный спутник для разведки США (National Reconnaissance Office).

Этот запуск знаменует конец истории ракет серии Delta — в дальнейшем их работу возьмут на себя ракеты серий Falcon и Vulcan. Всего ракеты семейства Delta IV из пяти разновидностей РН летали в космос 45 раз за 22 года эксплуатации.

Что касается Delta IV Heavy, которая относится к ракетам тяжелого класса и изготавливалась американской ULA, фактически она третья по максимальной полезной нагрузке среди актуальных ракет-носителей. Как и другие Delta, Delta IV Heavy — разработка United Launch Alliance (ULA), совместного предприятия Lockheed Martin и Boeing. Первый запуск Delta IV Heavy состоялся в 2004 году, и оказался частично успешным из-за нецелевой орбиты спутников.

Конструктивно ракета Delta IV Heavy — две ступени и два жидкостных боковых ускорителя, а также два варианта головного обтекателя. Все двигатели работают на топливной паре «жидкий кислород —жидкий водород». РН способна доставить полезную нагрузку массой до 13,8 т на геостационарную переходную орбиту и до 28,3 т на низкую околоземную орбиту. До 9 апреля ракета запускалась 15 раз — главными заказчиками были Национальное управление военно-космической разведки США и Космические силы США, но в полетном списке также есть несколько невоенных миссий, в частности первый беспилотный полет космического корабля «Орион» и вывод в космос солнечного зонда «Паркер».

