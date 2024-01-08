Новости Наука и космос 08.01.2024 в 17:04 comment views icon

США запустили первый со времен «Аполлона» посадочный модуль на Луну — с флагом и картой Украины на борту

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Катерина Даньшина

Автор новостей

США запустили первый со времен «Аполлона» посадочный модуль на Луну — с флагом и картой Украины на борту

Ожидается, что корабль Peregrine Mission One приземлится на поверхность Луны 23 февраля.

В понедельник утром United Launch Alliance (ULA) успешно запустила свою новую ракету Vulcan Centaur с мыса Канаверал во Флориде с миссией Peregrine на борту. Посадочный модуль, построенный частным космическим стартапом Astrobotic, знаменует возвращение США на Луну впервые за более 50 лет, со времен высадки «‎Аполлона», и раньше столкнулся с критикой нации Навахо, поскольку планирует захоронить на спутнике кремированный человеческий прах (в частности, покойных создателя сериала «Звездный путь» Джина Родденберри и писателя-фантаста Артура К. Кларка).

Как предварительно анонсировал основатель Spacebit Павел Танасюк по его инициативе среди полезного груза Peregrine на Луну отправились украинский флаг и карта Украины.

Запуск Peregrine без экипажа первая из серии миссий, выполняемых по схеме NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), инициативой, позволяющей агентству платить частным компаниям за транспортировку своего научного оборудования в космос. Astrobotic заплатили $108 миллионов — небольшую часть от $25,8 миллиарда, которые NASA потратило на новаторскую программу миссии «Аполлон» за транспортировку пяти полезных грузов на Луну для обнаружения водяного льда и измерения уровня радиации. Эксперименты с водой, в частности, важны для программы Artemis, которая имеет целью окончательно установить долговременное присутствие человека на Луне.

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Запуск стал первым полетом для тяжелой ракеты-носителя Vulcan Centaur, созданной ULA (совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin), которая должна заменить более старые конструкции компании Altas V и Delta IV. Новая ракета использует двигатели, изготовленные в США, заменяя российские, приводившие в действие ракету Atlas V.

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Другая полезная нагрузка на борту посадочного модуля Peregrine включает произведения искусства, один Bitcoin и японскую капсулу времени, содержащую 185 872 сообщения от детей со всего мира.

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