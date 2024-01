США запустили первый со времен «Аполлона» посадочный модуль на Луну — с флагом и картой Украины на борту

Ожидается, что корабль Peregrine Mission One приземлится на поверхность Луны 23 февраля.

В понедельник утром United Launch Alliance (ULA) успешно запустила свою новую ракету Vulcan Centaur с мыса Канаверал во Флориде с миссией Peregrine на борту. Посадочный модуль, построенный частным космическим стартапом Astrobotic, знаменует возвращение США на Луну впервые за более 50 лет, со времен высадки «‎Аполлона», и раньше столкнулся с критикой нации Навахо, поскольку планирует захоронить на спутнике кремированный человеческий прах (в частности, покойных создателя сериала «Звездный путь» Джина Родденберри и писателя-фантаста Артура К. Кларка).

Как предварительно анонсировал основатель Spacebit Павел Танасюк по его инициативе среди полезного груза Peregrine на Луну отправились украинский флаг и карта Украины.

Запуск Peregrine без экипажа — первая из серии миссий, выполняемых по схеме NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), инициативой, позволяющей агентству платить частным компаниям за транспортировку своего научного оборудования в космос. Astrobotic заплатили $108 миллионов — небольшую часть от $25,8 миллиарда, которые NASA потратило на новаторскую программу миссии «Аполлон» за транспортировку пяти полезных грузов на Луну для обнаружения водяного льда и измерения уровня радиации. Эксперименты с водой, в частности, важны для программы Artemis, которая имеет целью окончательно установить долговременное присутствие человека на Луне.

