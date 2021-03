У Android-приложений произошел массовый сбой — Google неудачно обновил системный компонент Android WebView (и уже выпустил срочное исправление)

В ночь на 23 марта пользователи Android по всему миру, в том числе и в Украине, начали массово жаловаться на проблемы в работе разных популярных приложений. Собственные приложения Google и программы сторонних разработчиков не работали или работали со сбоями несколько часов из-за ошибки в очередном обновлении системного компонента Android WebView, отвечающего за отображение веб-страниц внутри приложений.

О проблемах в работе пользователи начали сообщать с вечера 22 марта и, судя по сервису для проверки работоспособности корпоративных сервисов Google, сбои в работе Gmail продолжались около семи часов. Причиной неполадок в приложениях стал сбой в работе WebView после неудачного обновления.

Спустя несколько часов разработчики Google выпустили экстренное обновление с исправлением проблемы — от пользователей требуется через Google Play обновить Android System WebView до версии 89.0.4389.105 и Google Chrome до актуальной версии.

Некоторые пользователи нашли выход ситуации еще до того, как Google выпустил фикс — они просто откатили Android WebView до прошлой версии.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina

— Samsung Support US (@SamsungSupport) March 22, 2021