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Обновлено: monobank, Нова Пошта, Waze, Viber и другие. Ошибка в SDK Facebook вывела из строя многие популярные приложения на iOS

Обновлено: monobank, Нова Пошта, Waze, Viber и другие. Ошибка в SDK Facebook вывела из строя многие популярные приложения на iOS

Обновлено: monobank, Нова Пошта, Waze, Viber и другие. Ошибка в SDK Facebook вывела из строя многие популярные приложения на iOS


Днем 10 июля пользователи iOS по всему миру, в том числе и в Украине, начали массово жаловаться на проблемы в работе разных популярнейших приложений — TikTok, Spotify, Pinterest, Tinder, Viber, Waze, monobank, Нова Пошта и т.д. Ситуация обусловлена ошибкой в SDK Facebook — такое уже случалось в мае.

Обновлено: Примерно в 16:00 по Киеву приложения вернулись к нормальной работе.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных сервисов, первые сообщения о неполадках начали поступать примерно в 13:00 по Киеву. На GitHub также есть немало жалоб раздосадованных разработчиков.

Как отмечалось выше, причина сбоя — ошибка в Facebook SDK, интегрированного в многие крупные приложения для аналитики, таргетинга и авторизации.

В Facebook уже заявили, что занимаются решением проблемы. В прошлый раз, когда подобного рода сбой возник в мае, разработчики устранили проблемы в тот же день. Так что остается ждать.

Самое забавное, что Viber, который недавно громко заявил о прекращении всех деловых отношений с Facebook, сейчас тоже испытывает проблемы, как и все остальные ¯_(ツ)_/¯.

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