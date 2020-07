Обновлено: monobank, Нова Пошта, Waze, Viber и другие. Ошибка в SDK Facebook вывела из строя многие популярные приложения на iOS

Днем 10 июля пользователи iOS по всему миру, в том числе и в Украине, начали массово жаловаться на проблемы в работе разных популярнейших приложений — TikTok, Spotify, Pinterest, Tinder, Viber, Waze, monobank, Нова Пошта и т.д. Ситуация обусловлена ошибкой в SDK Facebook — такое уже случалось в мае.

Обновлено: Примерно в 16:00 по Киеву приложения вернулись к нормальной работе.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных сервисов, первые сообщения о неполадках начали поступать примерно в 13:00 по Киеву. На GitHub также есть немало жалоб раздосадованных разработчиков.

There's another facebook SDK issue that lead's to our iOS app to crash on launch again along with major apps like Spotify & Pinterest 🔥 @fb_engineering

— Peter Juras (@peterjuras) July 10, 2020