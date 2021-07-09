У червні українці придбали 623 електромобіля — це на чверть менше, ніж торік





Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» повідомила, що у червні український автопарк поповнили 623 автомобіля на акумуляторних джерелах живлення, що майже на чверть менше, ніж роком раніше. З цієї кількості легкових автомобілів 582 штуки і ще 41 — комерційне авто.

Відносно червня минулого року реєстрації легкових електромобілів впали на 27%, а комерційних, навпаки, зросли на 46%. В реєстраціях легкових електромобілів частка імпортного секонд-хенду склала 90%, проти 94% роком раніше. У комерційному сегменті тільки два автомобіля з 41 вперше поставлених в Україні на облік у минулому місяці були новими. Тоді як у червні 2020 року нових комерційних електромобілів в реєстраціях не було.

Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf – 180 реєстрацій. Другою за популярністю стала Tesla Model 3 з результатом 69 авто. На третьому місці Chevrolet Bolt – 40 автомобілістів у червні обрали цей автомобіль. Tesla Model S придбали 30 українців, і це четвертий результат. Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Kangoo Z.E., в заліку цього автомобіля 28 червневих реєстрацій.

ТОП-5 електромобілів червня:

Nissan Leaf — 180 шт. Tesla Model 3 — 69 шт. Chevrolet Bolt — 40 шт. Tesla Model S — 30 шт. Renault Kangoo Z.E. — 28 шт.

Всього, за підсумками першого півріччя 2021 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли більше 3,6 тис. автомобілів на електротязі, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зазначимо, що за червень поточного року на українські номери перейшли 8,8 тис. нових легкових авто та 35,9 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Всього за перше півріччя в Україні реєстраційні номери отримали 48,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 30% більше ніж за аналогічний період минулого року. Якщо казати про б/в екземпляри, то за підсумками першого півріччя на українські номери перейшли 195,5 тис. таких авто, що на 40% більше ніж торік.

Джерело: Укравтопром