У Києві презентували «маршрутку по-київськи», кілька десятків автобусів нового зразка вже виїхали на столичні дороги (перелік маршрутів)





У Києві презентували маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

«Місто вперше відкрито презентує, а не приховує результати конкурсу на визначення перевізників на маршрутах Києва, – зазначив під час презентації заступник голови КМДА Костянтин Усов. – Результат не ідеальний, але завдяки тому, що ми дискваліфікували недобросовісних гравців, які перебували у змові із різного роду функціонерами, ми повернули життєвий простір для нормальних перевізників. На київський ринок вперше за багато років замість старих страшних маршруток виходять комфортабельні автобуси».

Як розповів Костянтин Усов, зокрема за підсумками конкурсу, на маршрут №150, який сполучає Троєщину, Севастопольську площу та Індустріальний міст, виїхали 13 повнорозмірних автобусів Volvo Hybrid.

«Саме так має виглядати зручна й екологічна «маршрутка по-київськи», і це вартувало того, щоб відстоювати прозорість і неупередженість конкурсу, у тому числі й фізично, коли його намагалися зірвати», – наголосив Костянтин Усов.

Крім того, заступник голови КМДА повідомив, що 39 нових транспортних засобів меншого класу, але 2021 року випуску, виїжджають на маршрути №529 і №485, ще 43 автобуси 2018-2020 рр. випуску замінюють «старий флот», який працював на міських маршрутах №476, №405 та №192. 18 транспортних засобів працюватимуть на маршрутах №464 та №512, і 15 автобусів для перевезень пасажирів на маршрутах №54, №59, №61 та №103 використовуватиме КП «Київпастранс».

Костянтин Усов нагадав умови, за якими їздитимуть автобуси від переможців конкурсу.

«Їх можна описати дуже коротко: чемний водій в уніформі, який говорить українською мовою, не вмикає в салоні шансон і не хамить пасажирам. Температура в салоні влітку не більше +22 градусів, а взимку не менше +15-ти. У салоні не висять плакати Саманти Фокс або Шварценеггера і взагалі немає нічого зайвого. Натомість є візуальні та аудіальні сповіщення зупинок українською і англійською мовами. Обов’язково забезпечується інклюзивність, щоб людям, які потребують особливої уваги, не доводилося за цим окремо звертатися», – зазначив заступник голови КМДА та додав, що у перспективі цих умов доведеться дотримуватися усім без винятку перевізникам.

Костянтин Усов також зауважив, що результатами цього конкурсу Київ дає сигнал в усі регіони України.

«На київському ринку пасажирських перевезень більше немає «своїх» і немає монополії. Працюють тільки кращі, й ми таких шукаємо. Якщо ви перевізник в будь-якому куточку країни і у вас гарний транспорт – Київ буде радий вас вітати, оберігати, і дати вам роботу на найкращому ринку перевезень в Україні», – звернувся до перевізників країни Костянтин Усов.

Зазначимо, що КМДА вже почала підписувати з київськими перевізниками нові договори, де вимагає в маршрутках температурний режим, заборону музики та реклами, кнопки зупинки, уніформу для водіїв, спілкування українською тощо.

Джерело: КМДА