У компании Коломойского отсудили аэропорт Днепра, аэродром наконец-то сможет работать с лоукостами – Борис Филатов

В прошлом году Днепровский окружной административный суд отменил компании олигарха Игоря Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. За этим последовала апелляция. Но сейчас, после рассмотрения апелляции, решение вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Отмечается, что компания «Галтера» из группы «Приват» Коломойского эксплуатировала аэропорт в Днепре в течение 15 лет. Именно она решала, какие авиакомпании могут летать из аэропорта Днепра. По словам адвоката Елены Доненко, компания искусственно создала монополию, сосредоточив в одних руках собственность и воздушный флот.

Апелляционный суд признал законным решение об отмене компании олигарха Игоря Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Однако предстоит еще кассационный суд. Тем не менее мэр Днепра Борис Филатов считает, что «аэродром уже вырван из рук олигарха». Судебный процесс длился 2 года.

«После всех судебных споров, болезней самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес мы выиграли это дело. Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорте Города», — отметил Борис Филатов.

Мэр Днепра также добавил, что в будущем аэродром наконец-то сможет работать с лоукостами, а стоимость перелетов перестанет завышаться искусственно. Однако это произойдет только после победы в войне над россией и восстановления аэродрома.

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Источник: «Хмарочос»