Uber начинает работать в Луцке, Ровно и Хмельницком и запускает промокод SLAVAUA со скидкой до 150 грн на 3 поездки

Сервис Uber сообщил о расширении своей сферы деятельности в Украине. В дополнение к Виннице, Ивано-Франковску, Тернополю, Львову и Черновцам теперь Uber начинает работать в городах Луцк, Ровно и Хмельницкий.

Отмечается, что пользователи, ранее зарегистрированные в других городах, могут совершать поездки в пределах любого доступного города Украины. Услуги Uber недоступны во время комендантского часа. Другие ограничения могут применяться по запросу военной администрации.

Дополнительно Uber запускает промокод SLAVAUA, который позволяет получить скидку до 150 грн на следующие три поездки по Украине. Эта акция действует до 24 апреля 2022 года.

Кроме того, Uber предлагает зарегистрироваться в качестве водителя тем, кто хочет помочь с поездками и волонтёрской деятельностью. Uber не берет комиссию в Украине, поэтому водители получают полную стоимость поездки.