Uber возобновила тестирование беспилотных автомобилей в Сан-Франциско. Два года назад одна из машин насмерть сбила пешехода





Беспилотные автомобили Uber снова появились на улицах Сан-Франциско после того, как компания свернула свою программу испытаний автономного транспорта. В прошлом месяце Департамент автотранспорта Калифорнии (DMV) выдал разрешение на возобновление тестирования автомобилей без водителя на дорогах общего пользования. Uber заявила, что будет действовать осторожно, на дороги выйдут только два самоуправляемых автомобиля с водителями, которые будут курсировать в дневное время.

В пресс-службе компании сообщили, что тестирование стартовало 10 марта и продлится всего несколько недель. Беспилотники Volvo XC90, оборудованные соответствующим аппаратным и программным обеспечением, не будут перевозить пассажиров. Такие же автомобили вышли на дороги общего пользования в Питтсбурге, Далласе, Вашингтоне и Торонто, но только в Питтсбурге и Сан-Франциско им разрешено ездить в автономном режиме.

В марте 2018 года беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину с велосипедом в городе Темпе (штат Аризона). Расследование показало, что водитель не следил за дорогой и полностью доверил управление автомобилем автопилоту. В официальном отчёте Национальный совет по безопасности на транспорте в равной степени возложил вину на компанию, водителя, погибшую и штат Аризона.

Фактически испытания беспилотных автомобилей Uber возобновились в декабре 2018 года, когда Volvo XC90 курсировали по треку в центре Питтсбурга, где находится штаб-квартира подразделения Uber Advanced Technologies Group. Недавно компания представила беспилотный автомобиль третьего поколения, который планирует начать тестировать уже в этом году.

Источник: The Verge