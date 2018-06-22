Водитель самоуправляемого автомобиля Uber, который сбил насмерть пешехода, перед столкновением смотрел телешоу на смартфоне

Страхующий водитель самоуправляемого автомобиля Uber, который в марте впервые сбил человека насмерть, не следил за дорогой, а смотрел телевизионное шоу на своем смартфоне вплоть до самого момента столкновения. Об этом говорится в полной версии 318-страничного отчета с результатами расследования ДТП, который полиция Темпы опубликовала вчера вечером.

Напомним, на опубликованном вскоре после ДТП видео с установленной в авто камеры, было видно, что водитель машины Рафаэла Васкез за несколько секунд до столкновения отводит глаза от дороги. Но изначально считалось, что в этот момент Васкез смотрела на экран iPad с интерфейсом системы автономного вождения автомобиля. В рамках своих обязанностей страхующий водитель обязан постоянно следить за служебными уведомления системы, которые всплывают на мониторе на центральной консоли. Но в отчете полиции Темпы сказано, что на самом деле Васкез смотрела на свой смартфон, на экране которого в этот момент через стриминговый сервис Hulu проигрывалось телевизионное шоу.

Полиции удалось получить от компании данные, указывающие, что как раз в этот промежуток времени с аккаунта Васкез в Hulu смотрели развлекательное вокальное шоу талантов The Voice.

Более того, на основании результатов собственных испытаний, полиция делает заключение, что столкновение было «полностью предотвратимым» при условии выполнения водителем своих прямых обязанностей. И это может обернутся для Васкез серьезными проблемами – ей вполне могут предъявить обвинения в убийстве. Пока что официально обвинения предъявлены не были, но полиция представила копию отчета окружным прокурорам, которые должны дать правовую оценку действиям Васкез.

Связаться с Васкез или ее адвокатом, чтобы получить комментарий по делу, источнику не удалось. В Uber отказались комментировать ситуацию.

Источник: Reuters