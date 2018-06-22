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Водитель самоуправляемого автомобиля Uber, который сбил насмерть пешехода, перед столкновением смотрел телешоу на смартфоне
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Водитель самоуправляемого автомобиля Uber, который сбил насмерть пешехода, перед столкновением смотрел телешоу на смартфоне

Водитель самоуправляемого автомобиля Uber, который сбил насмерть пешехода, перед столкновением смотрел телешоу на смартфоне

Страхующий водитель самоуправляемого автомобиля Uber, который в марте впервые сбил человека насмерть, не следил за дорогой, а смотрел телевизионное шоу на своем смартфоне вплоть до самого момента столкновения. Об этом говорится в полной версии 318-страничного отчета с результатами расследования ДТП, который полиция Темпы опубликовала вчера вечером.

Напомним, на опубликованном вскоре после ДТП видео с установленной в авто камеры, было видно, что водитель машины Рафаэла Васкез за несколько секунд до столкновения отводит глаза от дороги. Но изначально считалось, что в этот момент Васкез смотрела на экран iPad с интерфейсом системы автономного вождения автомобиля. В рамках своих обязанностей страхующий водитель обязан постоянно следить за служебными уведомления системы, которые всплывают на мониторе на центральной консоли. Но в отчете полиции Темпы сказано, что на самом деле Васкез смотрела на свой смартфон, на экране которого в этот момент через стриминговый сервис Hulu проигрывалось телевизионное шоу.

Полиции удалось получить от компании данные, указывающие, что как раз в этот промежуток времени с аккаунта Васкез в Hulu смотрели развлекательное вокальное шоу талантов The Voice.

Более того, на основании результатов собственных испытаний, полиция делает заключение, что столкновение было «полностью предотвратимым» при условии выполнения водителем своих прямых обязанностей. И это может обернутся для Васкез серьезными проблемами – ей вполне могут предъявить обвинения в убийстве. Пока что официально обвинения предъявлены не были, но полиция представила копию отчета окружным прокурорам, которые должны дать правовую оценку действиям Васкез.

Связаться с Васкез или ее адвокатом, чтобы получить комментарий по делу, источнику не удалось. В Uber отказались комментировать ситуацию.

Источник: Reuters

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