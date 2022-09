Ubisoft подтвердила разработку Assassin’s Creed Mirage — новую игру покажут 10 сентября на Ubisoft Forward

После многочисленных слухов и истоков Ubisoft официально подтвердила разработку новой игры в известной серии Assassin’s Creed (кстати, серия отмечает свое 15-летие) с подзаголовком Mirage — судя по имеющейся информации, это в определенной степени спин-офф франшизы без RPG-элементов и с акцентом на стелс-механиках. Таинственная Assassin’s Creed Mirage станет частью предстоящей презентации Ubisoft Forward, запланированной на 10 сентября.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.

We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022