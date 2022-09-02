Ubisoft подтвердила разработку Assassin’s Creed Mirage — новую игру покажут 10 сентября на Ubisoft Forward

После многочисленных слухов и истоков Ubisoft официально подтвердила разработку новой игры в известной серии Assassin’s Creed (кстати, серия отмечает свое 15-летие) с подзаголовком Mirage — судя по имеющейся информации, это в определенной степени спин-офф франшизы без RPG-элементов и с акцентом на стелс-механиках. Таинственная Assassin’s Creed Mirage станет частью предстоящей презентации Ubisoft Forward, запланированной на 10 сентября.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

Пока есть только несколько концепт-артов, причем один из них преждевременно (вроде бы ошибочно) опубликовали в магазине Ubisoft Store.

Действие Assassin’s Creed Mirage развернется в Багдаде во времена Аббасидского халифата, а главным героем выступит Басим ибн Исхак, впервые появившийся в Valhalla. Вероятно, Mirage расскажет о юных годах и становлении профессионального убийцы, который является реинкарнацией Локи.

Судя по утечкам, для Assassin’s Creed Mirage даже планируется DLC «Квест сорока разбойников», основанный на арабском фольклоре, а именно по мотивам известного сборника рассказов «Тысяча и одна ночь».

Ранее Ubisoft обещала 10 сентября рассказать о будущем серии Assassin Creed. Пока неясно, станет ли Assassin’s Creed Mirage единственным анонсом, нас ждут еще что-то причастное к франшизе.