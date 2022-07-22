Ubisoft готовится к рецессии — серьезно режет бюджеты, переносит Avatar: Frontiers of Pandora на 2023-2024 годы и отменяет сразу четыре игры

Компания Ubisoft, один из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире, во время квартального отчета сообщила о ряде важных изменений в расписании будущих релизов — руководство отложило выход Avatar: Frontiers of Pandora и еще одной своей игры, а также отменило сразу четыре проекта, включая «королевскую битву» Ghost Recon Frontline. Сразу после этого профильное игровое издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо с обращением гендиректора Ива Гиймо к сотрудникам сообщило, что издательство начало полноценную подготовку к рецессии.

Ubisoft (опять) перекраивает планы и расписание будущих релизов

Avatar: Frontiers of Pandora — следующая AAA-игра за «Аватаром» от авторов The Division, впервые анонсированная еще в 2017 году, однако первый трейлер показали лишь на прошлогодней E3. Первоначально приключенческий боевик от первого лица с открытым миром во вселенной Джеймса Кэмерона планировался на конец 2022 года. Очевидно, как раз под премьеру продолжения оригинального фильма «Аватар» 2009 года — премьера «Путь воды» запланирована на 16 декабря. Теперь Ubisoft Massive планирует релиз игры за «Аватаром» в промежутке между апрелем 2023-го и мартом 2024-го. Точного окна релиза пока нет.

«Мы хотим сделать [Аватар] брендом индустрии видеоигр. Для нас очень важно выйти с чем-то идеальным». Ив Гиймо, генеральный директор Ubisoft

В конце июня журналист Том Хендерсон сообщал, что Ubisoft планировала выпустить Frontiers of Pandora 18 ноября 2022 — эту дату сообщали ритейлеры, для которых новость о переносе игры стала большой неожиданностью. В то же время автор Kotaku рассказывает, что при разработке возникли определенные сложности, после чего на помощь в команду, занимающуюся Avatar: Frontiers of Pandora, из другого проекта перевели продюсера другого значимого тайтла.

Вместе с Frontiers of Pandora на 2023-24 годы переехала неназванная и пока неанонсированная премиум-игра «не столь больших масштабов», которая изначально планировалась на 2022-2023 гг. Вероятно, этим таинственным проектом является сюжетная игра в серии Assassin’s Creed под рабочей название Rift.

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В ходе конференц-звонка с инвесторами по итогам квартала Ubisoft сообщила об отмене четырех будущих игр. Среди них — проблемные Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR. Еще две игры — неизвестные проекты, до сих пор не анонсированные. Никаких дополнительных пояснений по поводу такого решения Ubisoft не предоставила.

В графике Ubisoft на этот год все еще остаются тактическая экшен-стратегия Mario + Rabbids: Sparks of Hope (выходит 20 октября) и многострадальный пиратский экшен в открытом мире Skull and Bones (8 ноября).

Сокращение затрат и оптимизация ресурсов

На фоне приближения глобальной рецессии из-за войны в Украине ведущие мировые компании и бренды из разных сфер массово режут затраты и замедляют наем новых сотрудников, поэтому Ubisoft — очередное имя в постоянно растущем списке.

В прошлом квартале Ubisoft выторговала 239,3 млн евро — на 10% меньше, чем в первом квартале 2021 года, но несколько выше собственного прогноза компании. Доля «цифровых» продаж — чуть менее 90%. В то же время 52,3% дохода обеспечили микротранзакции и DLC. И хотя Ubisoft по-прежнему прогнозирует улучшение финансовых показателей по итогам года – ожидается прибыль в 400 миллионов евро — руководство, похоже, уже готовится к непростым временам. На это указывают не только перекройки планов, но и другие меры и изменения в стратегии, вытекающие из отчета Kotaku.

В квартальном отчете компания упомянула об «адаптации к неопределенной экономической ситуации», а во внутреннем письме, копию которого получила редакция Kotaku, Ив Гиймо сообщает, что расходы на ближайшее будущее сократят, оставят лишь самые «необходимые» статьи бюджета и изменят приоритеты.

«В нынешней экономической ситуации тщательное и стратегическое управление нашими инвестициями чрезвычайно важно — как никогда раньше. Поэтому мы должны серьезно ограничить затраты, залив только самое необходимое и подвергнуть сомнению привычные действия и решения, а заодно переосмыслить и переизобрести себя как коллектив, чтобы получить преимущества в смысле затрат, гибкости и эффективности». Ив Гиймо, генеральный директор Ubisoft

Несколько сотрудников на условиях анонимности рассказали Kotaku, что разные студии Ubisoft почти перестали повышать зарплату, замедлили наем новых сотрудников и «заморозить» бюджеты по текущим проектам. Эта новая волна жесткой экономии наблюдается не только в геймдеве, но и во многих других сферах — уже сейчас Apple, Google, Meta и многие другие технологические гиганты готовятся к потенциальной глобальной рецессии.

Новая стратегия Ubisoft — Assassin’s Creed + мобильные игры?

Assassin’s Creed (в этом году серия отмечает свое 15-летие) остается одним из немногих открытых окон возможностей для Ubisoft, поэтому в будущем французская компания, скорее всего, сосредоточится на этой медиафраншизе, а также мобильных играх по очевидным причинам (доказательством тому является недавний Resurgence).

Следующая крупная презентация игр Ubisoft Forward запланирована на 10 сентября – на мероприятии, среди прочего, Ubisoft обещает рассказать о будущем серии Assassin’s Creed. Кроме уже упомянутой выше Project Rift, в сообщениях СМИ упоминается еще один проект в серии Assassin’s Creed — Project Red. Но пока относительно него много противоречивых сообщений. Авторитетный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в сообщении от 21 июля отметил, что Project Red станет частью онлайн-платформы Assassin’s Creed Infinity. И пока не очень ясно, что именно будет представлять собой эта игра.