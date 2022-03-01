Ubisoft жертвує 200 тис. євро Червоному Хресту в Україні та організації «Save the Children»

Ubisoft надає фінансову допомогу в розмірі 200 тисяч євро на гуманітарні потреби в Україні, зокрема ці кошти будуть переведені Червоному Хресту в Україні та організації «Save the Children».

Трагічні події в Україні глибоко вразили та оповили сумом серця співробітників Ubisoft в усьому світі. Для багатьох наших колег Україна є рідним домом, і думки всієї спільноти нашої компанії з ними, їхніми близькими та усіма, хто постраждав від цієї війни.

Безпека та добробут членів наших команд і їхніх сімей є найбільшим пріоритетом нашої компанії. Протягом останніх місяців Ubisoft уважно стежила за подіями, аби гарантувати безпеку наших співробітників.

Оскільки в середині лютого ситуація загострилася, ми рекомендували всім колегам в Україні забезпечити своє перебування у місці, яке вони вважають безпечним. Щоб підтримати співробітників, коли вони були змушені прийняти ці важкі рішення, кожному члену команди були надані додаткові кошти для покриття надзвичайних витрат, а також виплачена зарплата наперед для врахування будь-яких потенційних збоїв у роботі банківських систем.

Минулого тижня, коли немислиме стало реальністю, Ubisoft здійснила додаткові кроки для підтримки наших колег в Україні. Ми запропонували співробітникам альтернативне житло в сусідніх країнах, де вони можуть прихиститися разом зі своїми сім’ями, якщо вони бажають і можуть це зробити.

Щоб підтримувати тісний зв’язок з усіма членами нашої команди, Ubisoft створила спеціальну гарячу лінію, де вони можуть отримати персоналізовану допомогу. Ми також запустили систему кризових комунікацій, аби забезпечити зв’язок із нашими колегами за будь-яких обставин.

Ми підтримуємо наші команди в Україні і будемо продовжувати адаптувати та посилювати нашу допомогу відповідно до розвитку ситуації.

Зараз багато людей, зокрема діти, по всій Україні гостро потребують гуманітарної допомоги, як-от медичної допомоги, прихистку та харчування. Сьогодні Ubisoft жертвує двісті тисяч євро Червоному Хресту в Україні та організації «Save the Children», щоб допомогти задовольнити нагальні потреби українського населення.

Ми звертаємося до української спільноти Ubisoft і всіх людей, які постраждали від цього конфлікту, — бережіть себе. Ми з вами.

Джерело: Ubisoft