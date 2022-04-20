Ученые призывают NASA как можно скорее отправить зонд к Урану

Группа ученых считает, что космическое агентство США NASA должно уделить первоочередное внимание отправке исследовательской миссии на Уран. Этот «ледяной гигант» — седьмая планета в Солнечной системе. Зонд изучил ее лишь однажды, во время короткого пролета «Вояджер-2» в 1986 году. Автоматическая космическая станция обнаружила новые спутники и кольца вокруг планеты, после чего направилась в межзвездное пространство. Об этом пишет BBC.

Исследователи считают, что углубленное изучение Урана может помочь им лучше понять многие объекты аналогичного размера, обнаруженные вокруг других звезд. Соответствующий документ появился на сайте Национальной академией наук, инженерии и медицины США (NAS). Он представляет собой планетарный научный десятилетний обзор, который составляется каждые 10 лет группами ученых-планетологов, подробно описывающих космические миссии, которые они больше всего хотели бы увидеть через десятилетие.

В частности, ученые призвали NASA создать орбитальный аппарат и зонд (Uranus Orbiter and Probe или UOP). Концепция миссии предполагает отправку космического корабля на орбиту вокруг Урана вместе с зондом, который погрузится в атмосферу планеты. Они считают, что если инженеры приступят к разработке уже в следующем году, то миссия может стартовать в начале 2030-х годов.

NASA в целом следовало рекомендациям предыдущих отчетов Национальной академии США. В последнем планетарном десятилетнем обзоре, опубликованном в 2011 году, двумя главными приоритетами были миссия по сбору горных пород на Марсе (после чего был отправлен марсоход Perseverance, находящийся сейчас на поверхности Красной планеты) и миссия к Юпитеру и его спутнику Европе (готовится к запуску в 2024 году, Europa Clipper).

Теперь вторым по важности приоритетом в списке после миссии Урана является космический корабль, который должен посетить спутник Сатурна Энцелад, который, как считается, содержит океан жидкой воды под своей ледяной коркой. Разработка начнется не раньше 2029 финансового года. В таком случае, космический аппарат прибудет к Энцеладу в 2050-х годах. И это при условии , что бюджет будет полностью реализован.