Учёные с помощью CRISPR сделали стволовые клетки невидимыми для иммунной системы

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали новый метод, позволяющий свести к минимуму вероятность того, что организм человека отвергнет стволовые клетки во время трансплантации. Используя инструменты редактирования генов CRISPR, им удалось создать стволовые клетки, которые иммунная система организма не трогает.

Поскольку человеческий организм зачастую воспринимает трансплантированные стволовые клетки как потенциально опасный и чужеродный материал, иммунная система начинает с ними бороться, что приводит к их отторжению. Несмотря на то, что существуют медикаменты, которые подавляют защитную реакцию иммунной системы, это повышает риск подхватить другие заболевания, что в конечном счёте может только осложнить ситуацию. Потенциальное решение этой проблемы представили специалисты Калифорнийского университета. Они создали невидимые для иммунитета модифицированные стволовые клетки, которым впервые удалось выжить внутри реципиента без какого-либо вмешательства организма.

Решение заключается в том, что учёные с помощью зачастую противоречивой технологии CRISPR вырезали два гена, составляющих главный комплекс гистосовместимости (MHC) класса I и II, которые сигнализируют иммунной системе о чужеродных клетках, а также добавили белок CD47, играющий роль в межклеточном взаимодействии. По сути он указывает иммунитету не разрушать клетки.

Как показали опыты на стволовых клетках мышей, процедура оказалась успешной. Это даёт надежду на то, что способ может также работать и с человеческим организмом, хотя риск использования клеток, модифицированных с помощью CRISPR, всё ещё достаточно высокий.

Источник: Engadget