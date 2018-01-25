Учёные впервые смогли успешно клонировать обезьян

С момента клонирования овечки Долли в 1996 году учёные успешно проводили подобную процедуру со многими другими млекопитающими от собак до пони. Однако клонирование приматов никогда не удавалось. До нынешнего момента.

Китайские учёные смогли успешно клонировать эмбрион макаки, в результате чего на свет появились две сестрички-обезьянки Hua Hua и Zhong Zhong. При этом использовался тот же базовый метод клонирования, что и в случае овечки Долли. Команда учёных извлекла ядро из яйцеклетки обезьяны и заменила его на ДНК эмбриона, а затем такая яйцеклетка была подсажена взрослой самке. После этого наступала беременность и рождение новой особи.

Но этот процесс вряд ли можно назвать лёгким. Учёные использовали 127 яйцеклеток, из которых 109 развились в эмбрион. После отбраковки лишь 79 зародышей были подсажены суррогатным матерям. При этом далеко не все самки забеременели – лишь 6 из 21. Успешно выносить беременность и родить потомство оказалось тоже не так уж и легко. В итоге, из 127 использовавшихся яйцеклеток родилось лишь две обезьянки. Также следует отметить, что для проведения процедуры клонирования изначально применялся ДНК-материал эмбриона, а в случае Долли для клонирования использовалась взрослая особь.

Тем не менее, этот случай демонстрирует прогресс, достигнутый в сфере клонирования. Команда справилась с задачей, внедрив как матричную РНК, так и ингибитор, комбинация которых способствовала улучшенному развитию бластоцист (ранняя стадия развития зародыша млекопитающих) и более высокому коэффициенту наступления беременностей для перенесённых эмбрионов.

Как отмечают исследователи, оба родившихся малыша макаки полностью здоровы, а генетические тесты подтверждают, что они действительно являются копиями. Вместе с тем, такой подход может обеспечить успех и в клонировании взрослых особей. Исследователи всё ещё ожидают результаты многочисленных беременностей.

Теоретически, эти успехи делают клонирование человека более реалистичным с учетом генетического сходства между обезьянами и нашим собственным видом. Однако это вряд ли произойдёт в ближайшее время, если вообще произойдёт. Существует множество этических возражений, и не только потому, что это приведёт к созданию точных копий людей. Независимо от того, используется ли для клонирования зародыш или взрослая особь, процесс всё ещё сопровождают множественные неудачи, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Также возникает вопрос, что произойдёт с теми клонами, которые доживут до взрослого состояния? Они могут столкнуться с давлением, чтобы соответствовать оригиналу.

Таким образом, клонирование обезьян пока что может быть ограничено лишь медицинскими исследованиями, где наличие более чем одной особи с одинаковыми генами может помочь учёным сравнивать результаты лечения или тестов в определенных условиях.

Источник: Engadget