Украина участвует в лунной программе NASA и намерена присоединиться к колонизации Марса — Уруский





Соответствующее неожиданное заявление сделал вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, анонсируя корпоратизацию КБ «Южное» и «Южмаша», сообщает «РБК-Украина».

«Конструкторское бюро «Южное» работает в направлении Лунной программы, и насколько я знаю есть довольно интересные наработки, например, по космическому буксиру. Но это также проекты, которые требуют инвестиций». Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Также вице-премьер-министр отметил, что Украина участвует в создании некоего американского носителя, который отправится на Марс, уточнив, что это не проект SpaceX Илона Маска. Кроме Starship и Super Heavy, еще можно вспомнить многострадальную сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), которую NASA и Boeing все никак не могут достроить. Однако мы не слышали, чтобы украинские предприятия были каким-то образом причастны к проекту.

«Скоро выйдем на уровень корпоратизации КБ «Южное» и «Южмаша», и тогда может кто-то захочет купить их акции. Тогда мы будем интегрироваться в мировые процессы, в частности в такие масштабные как освоения Марса и Луны», — добавил вице-премьер.

Можно предположить, что Уруский говорил о компании Firefly Aerospace, которая в декабре должна совершить первый тестовый запуск своей ракеты Alpha. В 2018 году NASA выбрало Firefly Aerospace в числе других восьми финалистов для программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), нацеленной на стимулирование развития частных посадочных аппаратов и коммерческих сервисов по доставке грузов на Луну.

Также можно вспомнить, что ранее КБ «Южное» не раз пыталось заинтересовать NASA собственными разработками — например, в 2019 году предприятие привезло на Dubai Airshow-2019 макет лунного посадочного аппарата. Но пока эти попытки не увенчались успехом.