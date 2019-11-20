КБ «Южное» показало макет перспективного лунного посадочного аппарата [Dubai Airshow-2019]

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Как известно, NASA в данный момент активно работает над лунной программой Artemis, которая предполагает первую повторную высадку астронавтов на южный полюс Луны к 2024 году и постоянные миссии к 2028 году. Похоже, Днепропетровское ГП «Южное» решительно настроено стать частью новой лунной программы американского космического ведомства. На 16-м Международном аэрокосмическом салоне Dubai Airshow 2019 украинское предприятие представило концептуальный проект семейства посадочных аппаратов для исследования поверхности Луны.

Для начала стоит посмотреть официальный видеоролик с анимацией посадки и демонстрацией возможностей лунного посадочного аппарата или, как его называют в «Южном», «лендер-хоппера». На видео подробно описаны особенности конструкции и перечислены основные технические характеристики аппарата, а в самом начале можно увидеть концепт самодостаточной лунной базы, над которым «Южное» работает уже давно, как минимум с 2016 года.

Надо сказать, что само видео сделано весьма прилично и ничем не уступает анимациям тех же SpaceX и Blue Origin.

Планируется, что взлетная масса аппарата (без полезной нагрузки) составит 1715 кг, при этом 1310 кг — это вес вырабатываемого топлива. Пока безымянный лунный посадочный модуль «Южного» сможет доставить на поверхность Луны груз массой до 150 кг. Но здесь важно оговорить, что пока безымянный лунный посадочный модуль украинского предприятия сможет выполнять до трех перелетов с научным оборудованием. И в таком случае масс полезной нагрузки сильно сокращается — с грузом 50 кг аппарат сможет подпрыгнуть и перелететь на расстояние до 20 км. Конечная масса аппарата (полезная нагрузка + конструкция аппарата) заявлена равной 405 кг.

Посадочный модуль планируется оснастить семью двигателями РД-840, чьи характеристики перечислены на изображении ниже.

Общая тяга двигателей составит около 285 килограмм-силы (то есть, такую максимальную массу она сможет оторвать от Земли), минимальная тяга при посадке — 40,7 килограмм-силы.

На Dubai Airshow 2019 впервые показано макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ «Южное» с применением аддитивных технологий.

В конце февраля глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство заинтересовано в привлечении Украины к исследованию Луны. Но с тех пор никаких новостей о возможном сотрудничестве США и Украины в рамках проекта Artemis не было.

Напомним, в конце прошлого года была представлена программа CLPS (Commercial Lunar Payload Services), нацеленная на стимулирование развития посадочных аппаратов и коммерческих сервисов по доставке грузов на Луну. В ней вместе с другими участвует Firefly Aerospace с собственником украинцем и офисом в Днепре.

Сможет ли «Южное» заинтересовать NASA своим ЛПА, время покажет.

Источник: ГП «Южное»