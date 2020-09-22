Украинско-американская ракета Alpha от компании Firefly Aerospace успешно прошла предполетные испытания [видео]





Украинско-американская ракета Alpha от компании Firefly Aerospace успешно прошла предполетные испытания во время которых были проверены векторы тяги, а также мощность и стабильность работы первой ступени. Во время тестового запуска все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд.

Как отметили в Firefly Aerospace, испытание является одним из важнейших в преддверии первого запуска ракеты Alpha, который запланирован на конец октября или начало ноября 2020 года. Его проведут с военной базы Ванденберг (Калифорния, США), при этом первый запуск будет тестовым — ракета бесплатно доставит на орбиту академические и научные проекты, в том числе из Украины.

Двухступенчатая ракета-носитель Alpha Firefly Aerospace предназначена для запуска грузов весом до 1 тонны на высоту до 200 км, около 600 кг на солнечно-синхронную орбиту (500 км) или до 1000 кг на низкую околоземную орбиту. Основным грузом Alpha будут малые спутники.

Напомним, что Firefly Aerospace — это украинско-американская компания, которая занимается разработкой сверхлегких транспортных ракет-носителей. Ее центральный офис находится в Остине (Техас, США) а R&D-центр — в украинском Днепре. Там занимаются проведением исследований и изучением экспериментальных разработок в сфере технических наук. В 2017 Firefly Aerospace перезапустил украинский серийный предприниматель Макс Поляков. По разным оценкам, в компанию инвестировано от $75 млн до $100 млн.

Источник: AIN.UA, Firefly Aerospace