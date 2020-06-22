МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии COVID-19

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Министерство иностранных дел Украины (МИД) объявило о запуске специального информационного сайта с рекомендациями для путешественников — интерактивной онлайн-карты, позволяющей узнать о действующем режиме въезда/транзита для граждан Украины в любой стране мира. Сервис представил в рамках онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Карта доступна по адресу trip.gov.ua. Однако стоит учитывать, что на данный момент сервис работает в тестовом режиме (то есть, возможны частые сбои). Дата запуска финальной версии продукта не уточняется.

Интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации МИД и зарубежных дипломатических учреждений. Она состоит из трех слоев данных, которые регулярно обновляются. На карте есть два основных раздела: правила транзитного проезда и правила въезда за границу для граждан Украины. Страны на карте разделены на три группы: страны, где вообще нет никаких ограничений на въезд/транзит (окрашены в зеленый цвет), регионы, где действуют определенные ограничения, а также страны с полностью закрытыми для украинцев границами.

Оранжевый (розовый) — въезд запрещен, желтый — только при наличии разрешения или с ограничениями, зеленый — разрешен всем без ограничений

Более подробную информацию о действующем режиме и последнее обновление статуса по той или иной стране можно узнать, кликнув по ней на карте.

В МИД особо подчеркивают, что упомянутый онлайн-инструмент не является политической картой мира, в основе изображения лежит картографическая модель.

Предложения и замечания по проекту можно отправлять, заполнив соответствущую онлайн-форму.

Министр заверил, что карта будет поддерживаться в актуальном состоянии, а данные на ней — обновляться, пока в мире будут сохраняться ограничения, связанные с пандемией. Также Кулеба отметил, что даже после COVID-19 карта останется удобным инструментом для планирования поездок за границу. Также министр напомнил о другом полезном онлайн-инструменте для путешественников — о системе помощи «ДРУГ», запущенной в 2018 году.

Источник: МИД