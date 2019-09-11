Украинцы запустили cервис онлайн-консультаций и вызова ветеринара 24/7 VETonline.pro

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Учредители диджитал агентства Upturn Владислав Гурковский и Константин Лособик запустили первый в Украине сервис онлайн-консультаций и вызова ветеринара 24/7 VETonline.pro.

VETonline.pro — это своеобразная площадка, соединяющий владельцев животных и профессиональных ветеринаров. Для владельцев животных доступно две услуги:

Онлайн консультация ветеринара в чате 24/7. Стоимость консультации составляет 99 грн. Также, в чате с ветеринаром можно присылать фото и видео.

Вызов ветеринара на дом 24/7. Стоимость вызова — от 350 грн. Конечная стоимость зависит от конкретной ситуации и предоставленных услуг согласно прайса ветеринарной клиники-партнера. Оплата осуществляется наличными. Сейчас услуги доступны в Киеве и пригороде.

Руководитель проекта Владислав Гурковский рассказал о том, как родилась идея создания VETonline.pro:

«Я всегда хотел создать массовый сервис, который будет пользоваться спросом у широкого слоя людей. И в один из апрельских дней, я с моим другом и компаньоном Константином Лособиком, идя по Печерску, подумал, что в Украине у многих людей есть домашние любимцы, но нет онлайн сервиса, где бы они могли быстро, в режиме 24/7 и через удобный сайт проконсультироваться у профессионального ветеринара. Хотя на самом деле, ни я, ни Костя домашних любимцев не имеем. 🙂 Мы решили проверить живучесть гипотезы. Создали простой лендинг с формой для онлайн-консультации, настроили таргетинг на владельцев животных — и получили положительный фидбэк. Сразу после этого принялись за программную разработку платформы».

Сейчас проект работает всего лишь около месяца в бета-версии, но уже предоставлено десятки онлайн-консультаций и вызовов на дом.

Монетизация сервиса осуществляется за счёт комиссии за каждую предоставляемую услугу.

В ближайших планах основателей значатся развитие и отработка бизнес-модели в Украине и, в дальнейшем – выход на другие страны. Команда проекта открыта к предложениям и сотрудничеству.