Ukraine NOW: Кабмин утвердил национальный бренд и логотип для популяризации Украины в мире

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Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании единогласно утвердил официальный бренд нашей страны – Ukraine now. Он должен способствовать популяризации Украины во всем мире.

Бренд Ukraine now планируют использовать во внешней рекламе, в прессе. Также сообщается о мобильном приложении, которое поможет иностранцам ближе познакомиться с Украиной, узнать больше о культуре, традициях и особенностях нашей страны.

Создание официального бренда – инициатива Министерства информационной политики Украины. Фактическим исполнителем выступило украинское рекламное агентство Banda Agency, которое вместе с Republique получило в 2017 году престижную премию Red Dot Design Award за брендинг Евровидения.

По информации Министерства информполитики, над разработкой бренда работали почти год, было создано несколько вариантов концепции продвижения Украины, которые показали шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польше. В итоге остановились на этом варианте.

Новый бренд призван улучшить представление мирового сообщества об Украине.

Как отметил сооснователь Banda Agency Павел Клубникин, слово «сейчас» очень важно для страны сегодня, потому что именно сейчас Украина меняется и становится «той страной, которую все любят».

«Если мы хотим пригласить к нам туристов, инвесторов, для них ощущение момента очень важно, и это магическое слово «now» их очень привлекает», — отметил представитель разработчиков.

Бренд оформлен в традиционных украинских цветах – желтом и синем.

По словам Клубникина, желтый цвет в рекламном слогане подчеркивает главный месседж — сейчас, синий — это символ чего-то нового, важного, что привлекает внимание, ведь именно этот цвет используется в интернете для различного рода предупреждений.

По информации пресс-службы Кабмина, предполагается, что на основе нового бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

«Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов», — отмечается в сообщении.

Источник: УП