Портрет украинского онлайн-покупателя 2023: больше четверти предпочитают покупки в интернете (инфографика Gradus Research)

Аналитики Gradus Research поделились результатами исследования, посвященном изучению привычек и настроений украинских онлайн-покупателей — в частности, авторы попытались выяснить, как украинцы покупают онлайн и какие финансовые операции осуществляют в интернете.
Относительно методики, в анкетировании, которое проводилось 5-7 сентября, приняли участие 1896 респондентов. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
Ключевые тезисы по исследованию предпочтений украинских онлайн-покупателей
Ключевой вывод исследования Gradus Research: более четверти опрошенных украинцев предпочитают онлайн-покупки, еще 38% — гибридные, то есть покупают и в онлайне, и в оффлайне.
Портрет типичного онлайн-покупателя в Украине и особенности онлайн-платежей
Хотя большинство опрошенных граждан (87%) в целом считает, что покупать онлайн — легко, есть интенсивность и способы приобретения товаров в интернете различаются в зависимости от различных факторов. Отдельно авторы исследования нарисовали своеобразный портрет типичного онлайн-покупателя в Украине — в отношении моделей поведения в онлайне авторы исследования распределили всех пользователей на 6 сегментов: умеренные, непривлеченные, искатели развлечений, сплетники, прагматики, продвинутые.
Ниже приведем ключевые выводы относительно особенностей поведения онлайн-покупателей в Украине:
- Доля активных и высокововлеченных потребителей в онлайне – чуть больше трети (36%). Они входят в сегмент под условным названием Продвинутые (пользователи, интенсивно потребляющие и создающие контент, следят за коммуникациями брендов, сравнивают их ценности, продукты и услуги между собой).
- Продвинутые наиболее активные в ежедневных покупках товаров и услуг онлайн – более половины из них (54%) совершают покупки онлайн по крайней мере раз в день. Это также самый маленький по численности сегмент — таких среди респондентов всего 6%
- Другой активный сегмент — Сплетники (16%). Для них интернет, прежде всего, социальный круг и опция для общения. Они почти каждый день покупают товары и услуги онлайн (13%), оплачивают счета (17%) и пользуются Интернет-банкингом (62%).
- Потребители из сегмента Прагматиков (14%) используют интернет для получения новостей и тематической информации, она активно пользуется образовательными и медиасервисами, а финансовые действия онлайн совершают не чаще нескольких раз в неделю.
- Остальные две трети респондентов с общей долей 64%) – менее активные диджитал-покупатели. К ним относят искателей развлечений (доля таких составляет 19%), которые в онлайне преимущественно потребляют онлайн-игры и развлекательный контент в соцсетях, достаточно инертными в осуществлении финансовых операций в интернете. Несколько раз в месяц и реже сравнивают цены на товары и услуги (53%), пользуются банковскими онлайн сервисами (36%).
- Умеренные (25%) используют интернет для поиска информации и чтения новостей, а финансовые операции осуществляют раз или несколько раз в месяц, за исключением сравнения цен на товары и услуги (38%) и использования банковских сервисов (38%) — эти операции «Умеренные более склонны осуществлять несколько раз в неделю.
- Второй по доле сегмент — Непривлеченные (20% респондентов) — редко выходят в интернет и преимущественно используют его в качестве канала связи. Они почти или совсем не совершают финансовых действий онлайн. Среди «Непривлеченных» наибольшая доля тех, кто предпочитает покупки оффлайн (48%). Они отмечают, что испытывают сложности при совершении покупок онлайн (13%).