Портрет украинского онлайн-покупателя 2023: больше четверти предпочитают покупки в интернете (инфографика Gradus Research)

Аналитики Gradus Research поделились результатами исследования, посвященном изучению привычек и настроений украинских онлайн-покупателей — в частности, авторы попытались выяснить, как украинцы покупают онлайн и какие финансовые операции осуществляют в интернете.

Относительно методики, в анкетировании, которое проводилось 5-7 сентября, приняли участие 1896 респондентов. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Ключевые тезисы по исследованию предпочтений украинских онлайн-покупателей

Ключевой вывод исследования Gradus Research: более четверти опрошенных украинцев предпочитают онлайн-покупки, еще 38% — гибридные, то есть покупают и в онлайне, и в оффлайне.

Портрет типичного онлайн-покупателя в Украине и особенности онлайн-платежей

Хотя большинство опрошенных граждан (87%) в целом считает, что покупать онлайн — легко, есть интенсивность и способы приобретения товаров в интернете различаются в зависимости от различных факторов. Отдельно авторы исследования нарисовали своеобразный портрет типичного онлайн-покупателя в Украине — в отношении моделей поведения в онлайне авторы исследования распределили всех пользователей на 6 сегментов: умеренные, непривлеченные, искатели развлечений, сплетники, прагматики, продвинутые.

Ниже приведем ключевые выводы относительно особенностей поведения онлайн-покупателей в Украине: