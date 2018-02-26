Украинская команда Fintech Band планирует запустить аналог мобильного банка Monobank в Британии и Европе

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Команда Fintech Band, состоящая из выходцев из «ПриватБанка» и запустившая в конце прошлого года мобильный банкинг Monobank, намерена выйти с аналогичным продуктом на рынок Европы. Об этом заявил Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

«Наша команда приняла важное решение. Мы решили запустить банк, похожий на Monobank, в Великобритании и затем в Европе» – отметил он.

Как сообщил Дубилет, на протяжении последних нескольких месяцев он много времени проводил в Лондоне, прорабатывая запуск нового проекта. При этом предстоит решить множество вопросов, от получения лицензий до маркетинговой стратегии. Также нужно сформировать в Британии офис. Для запуска проекта планируется привлекать инвестиции от венчурных фондов.

«Но я уверен, что у нас получится создать глобальный финтек стартап с капитализацией под миллиард уже через несколько лет» – заявил Дмитрий Дубилет.

По предварительным данным, в ближайшие 2 недели команда подаст документы на получение лицензии. Если всё будет проходить в соответствии с задуманным планом, то уже осенью этого года состоится запуск проекта в статусе бета версии.

Дмитрий Дубилет также добавил, что большую часть функций продукта, которые планируются для британского рынка, в дальнейшем будет запущена и в Украине.

Источник: Facebook