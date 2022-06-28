«Украинская мрия» — «Укрпошта» запускает продажи новой марки с легендарным самолетом Ан-225 [Где купить онлайн]

28 июня ко Дню Конституции Украины «Укрпошта» запускает новую коллекцию почтовых марок, посвященных уничтоженному самолету Ан-225 «Мрия», уничтоженному российскими оккупантами в Гостомеле в начале войны. Выпуск марки впервые был анонсирован в конце апреля. Новые марки будут продавать в отделениях «Укрпошты», а также онлайн.

Эскиз новой марки еще до начала войны нарисовала одиннадцатилетняя София Кравчук из Любомля Волынской области — победитель конкурса «Что для меня Украина?», который состоялся в прошлом году в рамках празднования 30-летия Независимости Украины. Кроме марок в продажу выйдет тематический конверт и открытка, а тираж этой коллекции составит 3 миллиона экземпляров.

Сегодня пройдет погашение штемпелями «Первый день» в Киеве и Гостомеле и спецпогашение «Украинская мрия» — во всех филиалах «Укрпошты». Как и на предыдущие почтовые выпуски, во избежание спекуляций будут действовать определенные ограничения на продажу — не более 2 марковых листов, 5 конвертов, 5 открыток в одни руки.

Где купить нову марку онлайн в Украине и за рубежом

Ну и куда без тематического мерча от Укрпочты — заказать его можно на Prom, Kasta и Intertop (мерч с кораблем).

Следующей в середине июля выйдет марка «Добрый вечер, мы из Украины!».