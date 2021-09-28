



Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що вже цієї осені покупці та продавці авто зможуть самостійно укладати договір онлайн в електронному вигляді. Дане нововведення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня №1007 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Дія). Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець накладають кваліфіковані електронні підписи і договір уважається укладеним. Нововведення буде реалізоване сервісними центрами МВС протягом півроку після набрання чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів України.

«Реєстрація та перереєстрація автомобіля завжди залишаються найпопулярнішими послугами сервісних центрів МВС. Запроваджуючи надання державних послуг онлайн, ми піклуємося не тільки про доступність державних послуг, а й про скорочення часу їх отримання. Сервісні центри МВС підтримують моду на мінімалізм та лаконічність, тому ми невпинно працюємо над спрощенням алгоритмів надання послуг» — відзначили в МВС України.

Зазначимо, що в найближчий час українських водіїв також очікують нововведення у частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Джерело: СЦ МВС