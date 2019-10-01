Украинские программисты огорчены укреплением гривны и хотят пересмотра зарплат





На протяжении 2019 года украинская национальная валюта существенно укрепилась. Если на начало года за один доллар США давали 27,69 грн (курс НБУ), то по состоянию на 1 октября гривна усилила свои позиции до 24,20 грн за доллар или на 12,6%.

Казалось бы, укрепление национальной валюты должно быть хорошей новостью для украинцев после стремительной девальвации 2014-2015 годов. Но есть и такие, для кого это является негативной тенденцией. Одной из таких категорий оказались программисты, чьи зарплаты традиционно привязаны к курсу доллара. На ресурсе DOU недавно началось обсуждение ситуации с укреплением гривны, которое на текущий момент собрало уже более 700 комментариев.

«Когда подорожает доллар? Сил нет уже Доллар подешевел за год с 27.5грн до 24.5грн. −12% Инфляция за год. На вскидку +10% (в основном продукты: овощи, фрукты, мясо..) Сейчас и налоги новые подъедут. Получается за год на четверть стало жить хуже. Доколе?»

IT-специалисты обсуждают и прогнозируют, что будет с валютным курсом дальше и когда снова возобновится рост стоимости доллара. Некоторые сетуют на то, что зарплаты становятся меньше, а товары и услуги, наоборот, дорожают. Кроме того, опасения вызывают инициативы власти увеличить налоговую нагрузку на физических лиц-предпринимателей, занятых в IT-сфере. Есть и те, которые считают это укрепление гривны позитивным для страны и 90% её населения. Кто-то иронизирует, мол, не пора ли привязать зарплату к гривне и переложить валютные риски на работодателя?

«Тем временем, по рынку поползли слухи о том, что в некоторых IT-компаниях сотрудники уже требуют компенсировать проседание зарплаты из-за укрепления гривны»

Однако по словам сотрудников топ-3 крупнейших украинских IT-компаний, пересмотров зарплат на этом фоне пока не было.

Существует несколько причин столь существенного укрепления гривны в 2019 году. Во-первых, иностранные инвесторы активно вкладывали денежные средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Для этого они заводят валюту в Украину и продают её на межбанковском валютном рынке, предложение валюты превышает спрос, и курс доллара снижается. Кроме того, на мировых рынках сложилась благоприятная конъюнктура для сырья и сельскохозяйственной продукции, которое экспортирует Украина.

Такое укрепление гривны имеет как положительные моменты, так и негативные. По словам финансистов iPlan.ua Любомира Остапива и Василия Матия, прочная гривна положительно влияет на макроэкономическую стабильность, доверие общества и инвесторов к украинской национальной валюте. Кроме того, чем дешевле стоит доллар, тем меньше Украина тратит денег для расчётов с кредиторами. Наконец, при укреплении гривны украинцы могут позволить себе больше трат за рубежом. Вместе с тем, имеются и негативные последствия укрепления гривны. Помимо уже упомянутого снижения доходов лиц, чьи зарплаты привязаны к доллару, «страдают» также и экспортёры, которые после получения валюты за свою продукцию получают в Украине за неё меньше гривен. Также государственный бюджет недополучает десятки миллиардов гривен поступлений, прежде всего от таможни (пошлины, акцизы, НДС на импорт).

Прогнозировать дальнейшие изменения курса гривны по отношения к иностранным валютам крайне проблематично. С одной стороны, дальнейшему укреплению национальной валюты могут способствовать открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, что вызовет рост иностранных инвестиций. Экономический рост, быстрые и успешные экономические реформы и увеличение экспорта также могут обеспечить укрепление гривны. Вместе с тем, отсутствие реформ, преследования крупных инвесторов, неоднозначная ситуация с «ПриватБанком», отсутствие договорённости с МВФ накануне крупных выплат по долгам могут стать причиной очередного витка девальвации гривны.

Пока что в Бюджет 2019 года был заложен средний курс доллара на уровне 29 грн, а в Бюджете 2020 года – 28 грн.

Источник: AIN