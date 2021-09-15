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Український фонд стартапів відібрав 8 стартапів для участі у CES 2022, це Esper Bionics, Effa, Qudi, Comeback Mobility, Manna, Copra, Neverdak та Cardiomo

Український фонд стартапів відібрав 8 стартапів для участі у CES 2022, це Esper Bionics, Effa, Qudi, Comeback Mobility, Manna, Copra, Neverdak та Cardiomo

Український фонд стартапів відібрав 8 стартапів для участі у CES 2022, це Esper Bionics, Effa, Qudi, Comeback Mobility, Manna, Copra, Neverdak та Cardiomo


Український фонд стартапів спільно з Western NIS Enterprise Fund вперше провели публічний відбір стартапів для участі у Consumer Electronic Show 2022. З 17 команд були обрані вісім переможців, які отримають інноваційні ваучери, будуть звільнені від оплати за оренду площі на виставці та представлять свій продукт у рамках українського павільйону стартапів CES Eureka Park, що відбудеться у Лас-вегасі, штат Невада. Крім цього вони також зможуть пройти CES Bootcamp – інтенсивний тренінг, для того щоб якнайкраще презентувати свій стартап.

“Це без перебільшень унікальна подія для нашого регіону, адже вперше ми стимулюємо участь стартапів представити свої розробки на одній з найвідоміших виставок технологій на планеті на рівні держави. Завдяки нашій новинці у вигляді інноваційних ваучерів командам не треба хвилюватися за витрати для мандрівки за океан. Окремо зазначу гарну організацію і прозорий відбір учасників, який всі бажаючі зможуть спостерігати в режимі реального часу” – прокоментував директор Українського фонду стартапів Павло Карташов.

У конкурсі змагались наступні стартапи:

  • Comeback Mobility. Розумні сенсори для милиць для контролю навантаження після захворювань та ушкоджень нижніх кінцівок.
  • Unlink VR. Рішення для бездротової передачі даних для VR на основі спрямованого лазерного випромінювання та системи стеження.
  • SANI. Пристрої, які перетворюють просту воду та сіль у потужний і безпечний антисептик.
  • Dronoport. Захищений бокс з дроном, де заряджаються бортові акумулятори, де дрон приземляється і злітає.
  • Qudi. Маска, яка дозволяє проявляти будь-які емоції на обличчі без розкриття особистості.
  • Lapsim. Це медичний пристрій та програмне забезпечення для навчання лапароскопічній хірургії.
  • Neverdak. Біокаміни зі справжнім полум’ям.
  • Knopka. Система, що автоматизує догляд за пацієнтами на лікарняних ліжках.
  • MySat. STEM конструктор та модель реального супутника, яку можна скласти без наявності спеціальних знань.
  • Effa. Екологічно чисті одноразові гігієнічні продукти, виготовлені зі 100% перероблюваних та відновлюваних матеріалів.
  • Manna. Інтерактивна медіа платформа для створення авторського 3D-анімаційного контенту, стрімінгу та соціальної взаємодії у VR середовищі.
  • Oranta-AO. Рішення про аналіз пульсацій під час вимірювання артеріального тиску.
  • BloogerMall. Платформа дозволяє рекламодавцям замовляти рекламу у блогерів швидко, безпечно та ефективно завдяки таким вбудованим інструментам, як аналітика сторінок блогерів в соц. мережах, фільтри для пошуку блогерів з необхідною ЦА, функції Безпечна угода та рейтинговою системою.
  • Copra. Український виробник акустичних систем та підсилювачів преміального класу.
  • Esper Bionics.  Розробляє біонічний протез руки нового покоління та хмарну платформу як сервіс, що навчає протези звичкам користувача, покращуючи керування.
  • Hushme. Маска створена для збереження конфіденційності мови і тиші розмов.
  • Cardiomo. Рішення на основі штучного інтелекту для дистанційного моніторингу пацієнтів, що забезпечує розумний, безперервний, реальний час та економічно ефективний моніторинг поза лікарняними установами.

Переможцями стали вісім з них, а саме: Esper Bionics, Effa, Qudi, Comeback Mobility, Manna, Copra, Neverdak та Cardiomo.

Український фонд стартапів відібрав 8 стартапів для участі у CES 2022, це Esper Bionics, Effa, Qudi, Comeback Mobility, Manna, Copra, Neverdak та Cardiomo

Зазначимо, що за час роботи Український фонд стартапів отримав понад 3000 заявок та профінансував майже 200 стартапів на суму $5 млн.

Джерело: Український фонд стартапів

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