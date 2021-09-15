



Український фонд стартапів спільно з Western NIS Enterprise Fund вперше провели публічний відбір стартапів для участі у Consumer Electronic Show 2022. З 17 команд були обрані вісім переможців, які отримають інноваційні ваучери, будуть звільнені від оплати за оренду площі на виставці та представлять свій продукт у рамках українського павільйону стартапів CES Eureka Park, що відбудеться у Лас-вегасі, штат Невада. Крім цього вони також зможуть пройти CES Bootcamp – інтенсивний тренінг, для того щоб якнайкраще презентувати свій стартап.

“Це без перебільшень унікальна подія для нашого регіону, адже вперше ми стимулюємо участь стартапів представити свої розробки на одній з найвідоміших виставок технологій на планеті на рівні держави. Завдяки нашій новинці у вигляді інноваційних ваучерів командам не треба хвилюватися за витрати для мандрівки за океан. Окремо зазначу гарну організацію і прозорий відбір учасників, який всі бажаючі зможуть спостерігати в режимі реального часу” – прокоментував директор Українського фонду стартапів Павло Карташов.

У конкурсі змагались наступні стартапи:

Comeback Mobility . Розумні сенсори для милиць для контролю навантаження після захворювань та ушкоджень нижніх кінцівок.

. Розумні сенсори для милиць для контролю навантаження після захворювань та ушкоджень нижніх кінцівок. Unlink VR . Рішення для бездротової передачі даних для VR на основі спрямованого лазерного випромінювання та системи стеження.

. Рішення для бездротової передачі даних для VR на основі спрямованого лазерного випромінювання та системи стеження. SANI . Пристрої, які перетворюють просту воду та сіль у потужний і безпечний антисептик.

. Пристрої, які перетворюють просту воду та сіль у потужний і безпечний антисептик. Dronoport . Захищений бокс з дроном, де заряджаються бортові акумулятори, де дрон приземляється і злітає.

. Захищений бокс з дроном, де заряджаються бортові акумулятори, де дрон приземляється і злітає. Qudi . Маска, яка дозволяє проявляти будь-які емоції на обличчі без розкриття особистості.

. Маска, яка дозволяє проявляти будь-які емоції на обличчі без розкриття особистості. Lapsim . Це медичний пристрій та програмне забезпечення для навчання лапароскопічній хірургії.

. Це медичний пристрій та програмне забезпечення для навчання лапароскопічній хірургії. Neverdak . Біокаміни зі справжнім полум’ям.

. Біокаміни зі справжнім полум’ям. Knopka . Система, що автоматизує догляд за пацієнтами на лікарняних ліжках.

. Система, що автоматизує догляд за пацієнтами на лікарняних ліжках. MySat . STEM конструктор та модель реального супутника, яку можна скласти без наявності спеціальних знань.

. STEM конструктор та модель реального супутника, яку можна скласти без наявності спеціальних знань. Effa . Екологічно чисті одноразові гігієнічні продукти, виготовлені зі 100% перероблюваних та відновлюваних матеріалів.

. Екологічно чисті одноразові гігієнічні продукти, виготовлені зі 100% перероблюваних та відновлюваних матеріалів. Manna . Інтерактивна медіа платформа для створення авторського 3D-анімаційного контенту, стрімінгу та соціальної взаємодії у VR середовищі.

. Інтерактивна медіа платформа для створення авторського 3D-анімаційного контенту, стрімінгу та соціальної взаємодії у VR середовищі. Oranta-AO . Рішення про аналіз пульсацій під час вимірювання артеріального тиску.

. Рішення про аналіз пульсацій під час вимірювання артеріального тиску. BloogerMall . Платформа дозволяє рекламодавцям замовляти рекламу у блогерів швидко, безпечно та ефективно завдяки таким вбудованим інструментам, як аналітика сторінок блогерів в соц. мережах, фільтри для пошуку блогерів з необхідною ЦА, функції Безпечна угода та рейтинговою системою.

. Платформа дозволяє рекламодавцям замовляти рекламу у блогерів швидко, безпечно та ефективно завдяки таким вбудованим інструментам, як аналітика сторінок блогерів в соц. мережах, фільтри для пошуку блогерів з необхідною ЦА, функції Безпечна угода та рейтинговою системою. Copra . Український виробник акустичних систем та підсилювачів преміального класу.

. Український виробник акустичних систем та підсилювачів преміального класу. Esper Bionics . Розробляє біонічний протез руки нового покоління та хмарну платформу як сервіс, що навчає протези звичкам користувача, покращуючи керування.

. Розробляє біонічний протез руки нового покоління та хмарну платформу як сервіс, що навчає протези звичкам користувача, покращуючи керування. Hushme . Маска створена для збереження конфіденційності мови і тиші розмов.

. Маска створена для збереження конфіденційності мови і тиші розмов. Cardiomo. Рішення на основі штучного інтелекту для дистанційного моніторингу пацієнтів, що забезпечує розумний, безперервний, реальний час та економічно ефективний моніторинг поза лікарняними установами.

Переможцями стали вісім з них, а саме: Esper Bionics, Effa, Qudi, Comeback Mobility, Manna, Copra, Neverdak та Cardiomo.

Зазначимо, що за час роботи Український фонд стартапів отримав понад 3000 заявок та профінансував майже 200 стартапів на суму $5 млн.

Джерело: Український фонд стартапів