Украинское приложение Reface стало самым популярным iOS-приложением в США





В прошлую среду утилита по замене лиц Reface стало самым популярным приложением в категории «Развлечения» в AppStore в США и еще 17 странах, опередив TikTok и Netflix. А сегодня команда разработчиков объявила, что приложение вырвалось в лидеры и стало в целом самым популярным приложением в Америке.

Приложение Reface позволяет разместить свое лицо в видео со звездами, для этого достаточно одного селфи. На данный момент Reface загрузили более 27 миллионов раз, при этом им пользовались такие звезды, как Snoop Dogg, Britney Spears, Dua Lipa, Miley Cyrus, John Legend и др.

«Согласитесь, круто видеть украинский стартап в топе на наиболее конкурентном рынке мира. Насколько нам известно, стартапы из Восточной Европы вроде MSQRD и Prisma выходили в топ, но никогда стартап из Украины не был №1 в США. Круто понимать, что приложение стало виральным и популярным не только в Америке, но и более чем в 100 странах мира. Мы с командой гордимся результатом, это нас зарядило, но сейчас важно не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше. Поэтому сейчас активно набираем новых людей в команду. Скоро расскажем о новом продукте и функциональности в технологиях, которые мы готовим для Reface» — отметил Роман Могильный, СEO ReafaceAI.

Основатели стартапа заверили, что Reface заботится о безопасности пользователей и не предоставляет личную информацию третьим сторонам. Приложение только считывает основные черты лица, кодирует, и переносит на видео или гифку. В течение 24 часов фото, которое сделал пользователь для замены лица удаляют с Google Cloud платформы и оно сохраняется лишь локально на телефоне пользователя.

Напомним, что команда RefaceAI запустила вышеупомянутое приложение Reface в этом году под названием Doublicat. При этом стартап RefaceAI был создан еще в 2011 году, его учредителями являются Роман Могильный, Олесь Петрив, Ярослав Бойко, Дмитрий Швец, Иван Алцибеев, Денис Дмитренко и Кирилл Сигида. Основной офис Reface.AI находится в Киеве, его команда насчитывает 50 человек.

Источник: RefaceAI