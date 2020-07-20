Украинскую выставку потребительской электроники CEE 2020 перенесли на следующий год





В нынешнем году из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены многие профильные мероприятия: выставки, конференции, встречи, презентации. Некоторые из них перевели в онлайн-формат, но часть мероприятий и вовсе решили не проводить. Такая же судьба постигла и украинскую выставку потребительской электроники CEE 2020.

Организаторы выставки CEE приняли решение отказаться от проведения запланированных на сентябрь двух мероприятий: CEE 2020 и CEE Games. Они должны были проходить в Киеве 19-20 сентября и 26/27 сентября, соответственно.

«Несмотря на большой интерес к серии выставок CEE 2020, текущая ситуация вокруг Covid-19 все больше сказывается на решении о приглашении на CEE 2020 в этом сентябре, как было запланировано», — говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что в последние месяцы стало возникать всё больше вопросов и появились сомнения в целесообразности приглашения на участие в выставке CEE 2020. Организаторы выражают беспокойство в связи с возможными рисками для здоровья посетителей, деловых гостей, работников и партнёров. Также организаторы отслеживают ситуацию со случаями новых заражений Covid-19 в нашей стране и в Европе. Кроме того, неопределённости добавляет и текущая ситуация с авиапутешествиями и командировками работников.

«Мы ещё раз оценили общую ситуацию и решили отменить в этом году все события CEE 2020, которые были запланированы (CEE Gaming, CEE B2B, CEE SI, CEE home & garden, CEE Toys). Это было для нас действительно простое и лёгкое решение. Многие в таких случаях говорят, как им трудно было отменить запланированное мероприятие. Что будет нам действительно трудно – понять в один день, что мероприятие спровоцировало болезнь. Это будет действительно очень сложно, поэтому отмена – это лёгкое и правильное действие, чтобы не провоцировать. Действительно ведущие ярмарки, такие которой уже несколько лет является CEE, требуют определённой полноты действий и ответственности, когда они могут касаться вопросов здоровья и комфорта посетителей и участников», — заявляют организаторы выставки.

Дополнительно сообщается, что все предоплаты бизнес-участников, которые были оплачены ранее, вернут партнёрам. К следующей выставке CEE 2021, которая ожидается в сентябре 2021 года, планируется провести некоторый редизайн и переосмысление, чтобы «придать свежий толчок рынку,… дополнить его энергией, интересными маркетинговыми стратегиями и новыми продуктами».