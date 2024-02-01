Украинский IT-экспорт в 2023 году сократился до $6,7 млрд – впервые за время независимости

Предварительные прогнозы относительно сокращению экспорта украинских IT-услуг оправдались. Напомним, в декабре вышла публикация с прогнозом, что украинский IT-экспорт в 2023 году уменьшится и составит $6,7-7,1 млрд.

Как свидетельствуют данные НБУ, действительно объем экспорта украинских IT-услуг в прошлом году составил $6,7 млрд. Это примерно на 8,4% меньше, чем было зафиксировано в 2022 году ($7,35 млрд). И это первое за время независимости Украины сокращение показателя.

Наибольшее падение украинского IT-экспорта отмечалось в первом квартале 2023 года. В среднем падение составляло 16,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также неблагоприятная ситуация наблюдалась осенью. Самый низкий показатель экспортных поступлений был зафиксирован в сентябре и составил $521 млн.

Почти каждый месяц 2023 года оказался хуже для украинского IT-экспорта, чем аналогичный месяц в 2022 году. Исключение из этого правила составляют первые месяцы после начала полномасштабного российского вторжения. Больше всего в 2023 году принес декабрь – $611 млн. Однако это меньше, чем было в декабре 2022 года ($751 млн).