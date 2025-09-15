Новости Игры 15.09.2025 comment views icon

Украинцы попали в ТОП-5 самых "токсичных" наций в Steam



Маргарита Юзяк

Автор новостей

Українці потрапили в ТОП-5 "найтоксичніших" націй у Steam

Украинцы оказались среди пятерки самых «токсичных» пользователей в Steam. Журналисты провели исследование, где использовали фильтр отзывов по языкам.

Метод прост: они просмотрели отзывы под 14 самыми популярными играми в Steam. Семь из них были платными, а еще семь — условно-бесплатными. В списке фигурируют GTA 5, Hollow Knight: Silksong, Elden Ring: Nightreign, Marvel Rivals и другие громкие проекты. Журналисты подсчитали, сколько положительных и отрицательных рецензий оставляют пользователи, в зависимости от языка, на котором они пишут. Затем данные суммировались, и получался процент «довольных» и «недовольных».

Українці потрапили в ТОП-5 "найтоксичніших" націй у Steam
Перечень игр, которые использовали журналисты NerdStash

Наиболее доброжелательными оказались носители румынского языка — аж 93,4% их отзывов положительные. Далее следуют португальский (93%), датский (91,3%), бразильский португальский (90,8%) и вьетнамский (90,1%). А вот список «самых токсичных», скорее всего, не удивит. Он выглядит так:

  • японская — 55,5% положительных отзывов;
  • китайский (упрощенный) — 57,4%;
  • китайский (традиционный) — 66,1%;
  • корейский — 70,9%;
  • украинский — 79,1%;
  • русский — 80,1%.
Українці потрапили в ТОП-5 "найтоксичніших" націй у SteamУкраїнці потрапили в ТОП-5 "найтоксичніших" націй у Steam

То есть украинцы вошли в первую пятерку наряду с японцами, китайцами, корейцами и россиянами. Упоминается как недавно последние устроили массовую атаку негативными отзывами во время выхода обновленной трилогии S.T.A.L.K.E.R. При этом важно учитывать, что количество отзывов в разных языковых группах разное. Так что абсолютное число негативных рецензий выше в странах с большим населением, но рейтинг составлялся именно по проценту. Также результаты сильно зависят от выбранных игр.

Источник: NerdStash

