Обновленную трилогию S.T.A.L.K.E.R. «бомбардируют» отзывами в Steam — за отсутствие русской озвучки и советских достопримечательностей

Обновленная S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy стартовала с неоднозначными отзывами. Но на них устроили настоящий рейд.

Многие игроки получили сборник «Тень Чернобыля», «Чистое Небо» и «Зов Припяти» бесплатно. К новой версии GSC добавила официальную поддержку модов, переработанный визуал и некоторые другие решения, которые стали причиной массового хейта.

Если говорить больше, то в Enhanced Edition значительно улучшена графика. В частности, это касается освещения, шейдеров на воде и изменений в окружении. Но именно на графику едва ли не больше всего жалоб — игроков не устраивает «мыло» вокруг, которое многие не могут убрать. Хотя создатели добавили улучшенное освещение, воду, траву и текстуры в целом, результат имеет смешанные ощущения.

«Только запустил и такой хм… Она не сильно отличается от оригинала, и сразу запустил оригинальную версию — и такой ничего себе разница. Больше травы, другое освещение, измененная текстура земли, большая дальность обзора и дальность прорисовки объектов. Это такая игра, которая ощущалась лет 12 назад, когда впервые в нее сыграл», — отмечает игрок.

Безусловно изменения в графике заметны, но ряд пользователей этого добились ценой FPS. Хотя другие пишут, что надо просто «уметь читать и настраивать игру», в частности советуют «выключить размытие в движении и прочую глупость».

Если не фокусироваться только на «мыле», то геймеры довольны добавленными ачивками и тем, что больше не нужно «танцевать с бубном» над запуском модов. Также они обращают внимание, что GSC стоит начать исправлять баги, например, у некоторых не работают сохранения. И, скорее всего, отслеживать новые «аномалии».

«Все что сделали (разработчики) — это осовременили. Это не глобальное обновление, это просто то чего все ждали. Неодобрительные отзывы пишут обиженные россияне. Все. Игра просто обновилась и стала такой какой давно пора. Она получила достижения, новейшие технологии по типу FSR и мастерские Steam. Все что вырезали это русскую озвучку и настройки типа освещения (теперь только динамическое). Это было бы критично, если бы нельзя было установить старые части где все это есть», — пишут в отзывах.

Тут мы подошли ко второй причине массового хейта Enhanced Edition — отсутствию русской озвучки и советских символов. Мы, конечно, не будем указывать пальцами, но в основном именно такие отзывы занизили оценку S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Определенная часть пользователей массово писала о «борьбе» GSC Game World, жалобах на «страну 404», приписывали дату релиза обновленной версии к «Азовстали» и Бахмуту и т.д. Как и говорили, мы не будем тыкать пальцами, но покажем несколько скриншотов из Steam.

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Напомним, что владельцы уже приобретенных игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy получают апгрейд бесплатно. А тем, кто не имел их в библиотеке ранее они обойдутся в ₴834 (со скидкой в 33%) в Steam или $26.99 (около ₴1 113) в GOG. Также у некоторых игроков есть проблемы с получением бесплатной версии в GOG — мы напишем об этом сегодня и добавим здесь ссылку.