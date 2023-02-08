«Укроборонпром» договорился с чешской VOP CZ о ремонте, разработке и производстве бронетехники

Концерн «Укроборонпром» достиг договоренности с чешским производителем военной техники VOP CZ относительно сотрудничества в сфере бронетехники. Компании подписали соответствующие двусторонние документы с конкретным планом-графиком их реализации.

Приоритетом сотрудничества называют производство, ремонт и совместные разработки бронированной техники, а также создание цепочек снабжения деталей и изделий. Достигнутые договоренности с VOP CZ являются наполнением соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чешской Республикой, которое «Укроборонпром» и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) заключили в конце прошлого года.

В целом, сотрудничество между «Укроборонпром» и VOP CZ предполагает производство военной техники, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту, сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров. Кроме того, предполагается увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров. Боеприпасы будут производиться как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах.

«Углубление партнерства с Чешской Республикой в оборонной отрасли будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в ОПК Североатлантического альянса. На сегодняшний день Концерн уже имеет ряд договоренностей о сотрудничестве с более чем 10 странами-членами НАТО», – уверены в «Укроборонпроме».

Добавим, VOP CZ специализируется на военных технологиях, разработке и производстве военной техники. Компания работает с такой техникой как БМП-1, танк Т-72, БМП PANDUR II 8×8.

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Источник: «Укроборонпром»