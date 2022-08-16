«Укрпошта» анонсировала выпуск NFT-версии первой военной марки («Русскій воєнний корабль, іді…») — часть дохода от ее продажи направят на ВСУ

«Укрпошта» решила выпускать марки в NFT-формате — 16 августа украинский государственный почтовый оператор анонсировал запуск «первой украинской NFT-марки» и инициировал проведение конкурса по выбору партнера, который возьмет на себя организацию, выпуск, размещение и продажу NFT.
Первой украинской NFT-маркой станет первая военная марка «Укрпошти» — «Русскій воєнний корабль, іді…». Что касается партнера, он нужен, поскольку законодательно за «Укрпочтой» не закреплено право выпуска NFT-марок, поэтому оператор со своей стороны лицензирует права на выпуск NFT марки и получает за это вознаграждение. В пресс-службе «Укрпошти» отметили, что деньги от продаж NFT-марки будут направлены на нужды ВСУ. В то же время генеральный директор Игорь Смелянский со своей стороны уточнил, что «остальные доходы», полученные от продажи лицензии, пойдут на ВСУ. Из этого можно понять, что какую-то часть выручки оператор оставит себе.
По результатам проведенного конкурса на основании решения конкурсной комиссии АО «Укрпошта» заключит договор с победителем конкурса, после чего тот сможет приступить к созданию NFT-марки.
Принять участие в конкурсе может любое юридическое лицо и физическое лицо предприятие, а конкурсные предложения необходимо присылать на электронный адрес [email protected] с отметкой «Конкурс». Их будут принимать до 29 августа 2022 года. С подробными требованиями к участникам и составом конкурсного предложения можно ознакомиться по ссылке.
Точная дата выпуска первой NFT-марки «Укрпошта» пока не сообщает. Игорь Смилянский отмечает, что процесс займет определенное время, поскольку, в частности, это требует внесения изменений в Закон о почтовой связи №4353.
28 июля ко Дню Украинской Государственности «Укрпошта» ввела в обращение четвертую почтовую марку военного положения — «Доброго вечора, ми з України!». Известно, что «Укрпошта» планирует выпуск еще двух новых марок до конца этого месяца, которые будут посвящены Дню Независимости и псу-«спасателю» Патрону. Также команда госпредприятия работает над эскизами на архитектурные сооружения, «временно выполняющие неудачную роль в этой войне». Среди них — Керченский мост.
- Перша воєнна марка «Укрпошти» — «Русскій воєнний корабль, іді…» — була випущена 12 квітня, а її дизайн виявився певною мірою пророчим, адже зображений на ній флагман чорноморського флоту рф ракетний крейсер «Москва» 14 квітня українські військові за допомогою ракет «Нептун» відправили на дно моря та перетворили на об’єкт підводної культурної спадщини України (його уламки внесено до реєстру під номером 2064).
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- 27 травня «Укрпошта» завершила основний етап продажів фінальних поштових марок серії «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» у відділеннях та українських інтернет-магазинах, які користувалися не меншим попитом, ніж оригінальні «Русскій воєнний корабль, іді … !» — люди стояли у величезних чергах по декілька днів, а інтернет-магазини працювали з величезними перебоями від навантаження та DDoS-атак.
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- За набор оригинальных марок с российским кораблем на благотворительном аукционе Prozorro «Укрпочта» получила 5 миллионов гривен — эти средства были перечислены на спецсчет Нацбанка и направлены на гуманитарную помощь. В то же время, соучредитель monobank Олег Гороховский организовал собственный благотворительный розыгрыш ажиотажных марок «Укрпочты» — за два дня он собрал 8 754 000 грн и округлил эту сумму до 10 млн. грн и перечислил фонду Сергея Притулы для закупки всего необходимого для ВСУ.