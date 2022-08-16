«Укрпошта» анонсировала выпуск NFT-версии первой военной марки («Русскій воєнний корабль, іді…») — часть дохода от ее продажи направят на ВСУ

«Укрпошта» решила выпускать марки в NFT-формате — 16 августа украинский государственный почтовый оператор анонсировал запуск «первой украинской NFT-марки» и инициировал проведение конкурса по выбору партнера, который возьмет на себя организацию, выпуск, размещение и продажу NFT.

Первой украинской NFT-маркой станет первая военная марка «Укрпошти» — «Русскій воєнний корабль, іді…». Что касается партнера, он нужен, поскольку законодательно за «Укрпочтой» не закреплено право выпуска NFT-марок, поэтому оператор со своей стороны лицензирует права на выпуск NFT марки и получает за это вознаграждение. В пресс-службе «Укрпошти» отметили, что деньги от продаж NFT-марки будут направлены на нужды ВСУ. В то же время генеральный директор Игорь Смелянский со своей стороны уточнил, что «остальные доходы», полученные от продажи лицензии, пойдут на ВСУ. Из этого можно понять, что какую-то часть выручки оператор оставит себе.

По результатам проведенного конкурса на основании решения конкурсной комиссии АО «Укрпошта» заключит договор с победителем конкурса, после чего тот сможет приступить к созданию NFT-марки.

Принять участие в конкурсе может любое юридическое лицо и физическое лицо предприятие, а конкурсные предложения необходимо присылать на электронный адрес [email protected] с отметкой «Конкурс». Их будут принимать до 29 августа 2022 года. С подробными требованиями к участникам и составом конкурсного предложения можно ознакомиться по ссылке.

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Точная дата выпуска первой NFT-марки «Укрпошта» пока не сообщает. Игорь Смилянский отмечает, что процесс займет определенное время, поскольку, в частности, это требует внесения изменений в Закон о почтовой связи №4353.

28 июля ко Дню Украинской Государственности «Укрпошта» ввела в обращение четвертую почтовую марку военного положения — «Доброго вечора, ми з України!». Известно, что «Укрпошта» планирует выпуск еще двух новых марок до конца этого месяца, которые будут посвящены Дню Независимости и псу-«спасателю» Патрону. Также команда госпредприятия работает над эскизами на архитектурные сооружения, «временно выполняющие неудачную роль в этой войне». Среди них — Керченский мост.