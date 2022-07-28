«Укрпошта» ввела в обіг ще одну (четверту) воєнну марку — «Доброго вечора, ми з України!». [Де купити онлайн]

28 липня до Дня Української Державності «Укрпошта» ввела в обіг четверту поштову марку воєнного стану «Доброго вечора, ми з України!». Тематику та ескіз марки у червні обрали українці шляхом голосування в застосунку «Дія» та на сторінках в соцмережах «Укрпошти».
Поштова марка «Доброго вечора, ми з України» надрукована накладом 5 мільйонів примірників, з яких 3 мільйони з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 мільйони — з номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції. Додатково до марок «Укрпошта» випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч із зображенням марки: футболки, два види магнітів, відкривалки.
Як і на попередні поштові випуски, для уникнення спекуляцій діятимуть певні обмеження на продаж — не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти «Перший день»10 конвертів та 10 листівок в одні руки.
«На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, показує незламність, безстрашність і винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ».
із пресрелізу «Укрпошта»
Де купити нову марку онлайн в Україні та за кордоном
Придбати марку та іншу філателістичну продукцію з “тракторними військами”«Тракторні війська» — узагальнена назва спільноти відважних українських фермерів, які забирають військових техніку в російських окупантів і віддають їх нашим Збройним силам України. Ці люди — справжні герої російсько-української війни. Їм присвячено немало малюнків, наліпок Telegram, мемів, пісень, а також ігор. можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, в тому числі і в селах, а також онлайн (купуючи марку онлайн кожен можете зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ):
- у філателістичному магазині «Укрпошти»;
- у маркетплейсах Kasta, Prom та Rozetka;
- на міжнародних майданчиках eBay та Amazon.
Ексклюзивний набір
Вперше на сайті філателістичного магазину «Укрпошти» можна замовити поштові набори, серед яких — ексклюзивний, що міститиме конверти із погашенням «Перший день», його тираж складає лише 2 тисячі екземплярів. До такого набору входять два маркових аркуші (номіналом W та M), комплект конвертів із погашенням «Перший день», немаркований конверт та листівка. Один клієнт може придбати на одне замовлення не більше 2 комплектів.
- Ескіз поштової марки, конвертів, листівки та штемпелів спецпогашення виконала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Під час створення ескізу художниця надихалася самою фразою та героїзмом українських аграріїв. Саме тому основою зображення став трактор, що тягне танк, який символізує незламність українців. В дизайні маркового аркуша номіналом «W» застосовано філателістичний прийом тетбеш (tête-bêche), коли один ряд марок розміщено в перевернутому вигляді. Це додає випуску художньої привабливості і колекційної цінності.
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- Появі фрази “Доброго вечора, ми з України” українці завдячують учаснику гурту “Даха Браха” Марко Галаневичу, а пізніше гурту Probass&Hardy, що використали її для треку, що з початком війни став улюбленим в Україні й світі.