«Укрпошта» ввела в обіг ще одну (четверту) воєнну марку — «Доброго вечора, ми з України!». [Де купити онлайн]

28 липня до Дня Української Державності «Укрпошта» ввела в обіг четверту поштову марку воєнного стану «Доброго вечора, ми з України!». Тематику та ескіз марки у червні обрали українці шляхом голосування в застосунку «Дія» та на сторінках в соцмережах «Укрпошти».

Поштова марка «Доброго вечора, ми з України» надрукована накладом 5 мільйонів примірників, з яких 3 мільйони з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 мільйони — з номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції. Додатково до марок «Укрпошта» випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч із зображенням марки: футболки, два види магнітів, відкривалки.

Як і на попередні поштові випуски, для уникнення спекуляцій діятимуть певні обмеження на продаж — не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти «Перший день»10 конвертів та 10 листівок в одні руки.

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«На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, показує незламність, безстрашність і винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ». із пресрелізу «Укрпошта»

Де купити нову марку онлайн в Україні та за кордоном

Придбати марку та іншу філателістичну продукцію з “тракторними військами” «Тракторні війська» — узагальнена назва спільноти відважних українських фермерів, які забирають військових техніку в російських окупантів і віддають їх нашим Збройним силам України. Ці люди — справжні герої російсько-української війни. Їм присвячено немало малюнків, наліпок Telegram, мемів, пісень, а також ігор. можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, в тому числі і в селах, а також онлайн (купуючи марку онлайн кожен можете зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ):

у філателістичному магазині «Укрпошти»;

у маркетплейсах Kasta, Prom та Rozetka;

на міжнародних майданчиках eBay та Amazon.

Ексклюзивний набір

Вперше на сайті філателістичного магазину «Укрпошти» можна замовити поштові набори, серед яких — ексклюзивний, що міститиме конверти із погашенням «Перший день», його тираж складає лише 2 тисячі екземплярів. До такого набору входять два маркових аркуші (номіналом W та M), комплект конвертів із погашенням «Перший день», немаркований конверт та листівка. Один клієнт може придбати на одне замовлення не більше 2 комплектів.