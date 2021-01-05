«Укрпошта» запустила в своих отделениях услугу пополнения банковских карт – комиссия 1,5%, но не меньше 10 грн





Национальный почтовый оператор «Укрпошта» запустил в своих отделениях возможность пополнения банковских карт клиентов. Воспользоваться новой услугой можно в более чем 3 тыс. автоматизированных отделений компании, оборудованных платёжными терминалами.

Клиенты оператора «Укрпошта» могут пополнять карты любого украинского банка платёжных систем VISA и Mastercard. За одну операцию на карту можно зачислить от 50 грн до 4999 грн. Как заявляют в компании, её тарифы на пополнение карт наличными ниже, чем в среднем в финансовых учреждениях. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнить наличными можно карточку с любой технологией: бесконтактную, с чипом или с магнитной лентой.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту необходимо назвать оператору почтового отделения сумму пополнения, иметь при себе соответствующее количество наличных с учётом комиссии, а также банковскую карточку, которую нужно пополнить. Если карта отсутствует, клиент может назвать оператору 16-значный номер банковской карточки для пополнения.

«Укрпошта» продолжает совершенствовать финансовые сервисы и вводить новые услуги в зависимости от запроса клиентов. Отныне в почтовых отделениях можно пополнить банковскую карточку. Услуга особенно востребована в тех населённых пунктах, где банки закрыли свои отделения, у людей остались карты, в том числе и кредитные, которые нужно погасить. А «Укрпошта» готова предоставлять свою инфраструктуру для этого. Не нужно тратить время на поиск банка или терминала. Наши клиенты могут принести наличные в почтовый офис и с помощью оператора пополнить свою карточку или карточку другого человека по индивидуальному 16-значному номеру. Услуга будет доступна в компьютеризированных отделениях компании с POS-терминалами», — отметил заместитель генерального директора компании «Укрпошта» по развитию сети Дмитрий Полищук.

Источник: «Укрпошта»