«Укрзалізниця» и General Electric готовят сделку на сумму $140 млн

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Государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок «Укрзалізниця» и американская корпорация General Electric готовятся подписать крупную сделку на сумму $140 млн. Об этом говорится в квартальном отчете Офиса по привлечению и поддержки инвестиций UkraineInvest, созданного постановлением украинского правительства в октябре 2016 года. Копия документа попала в распоряжение ресурса hromadske.

В документе упоминается, что в первом квартале 2018 ожидается инвестиционное решение по сотрудничеству с GE Transportation на $140 млн. Однако никакой конкретной информации касательно целей сотрудничества нет. То есть, из документа неясно, в чем именно будет состоять сотрудничество.

В сообщении ресурсу министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что информация по сделке пока не разглашается и все подробности можно будет узнать после заключения контракта 23 февраля.

Транспортный эксперт Александр Кава говорит, что примерно столько будут стоить 30 тепловозов, которые украинское предприятие планирует в этом году закупить у американского производителя. По его информации, об инвестициях американской компании в украинские предприятия в данном случае речь не идет.

Это, конечно, маловероятно, но возможно между завтрашней презентацией Hyperloop и этой сделкой есть какая-то связь?

Источник: hromadske.ua