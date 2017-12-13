«Укрзалізниця» временно прекращает возврат билетов через интернет

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с 12 декабря компания «Укрзалізниця» временно приостановила услугу возврата билетов через интернет. Такое решение объясняется борьбой с перепродажей документов.

«По многочисленным просьбам пассажиров, такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда», – заявили в компании.

Анализ, проведенный специалистами компании «Укрзалізниця», показывает, что подавляющее большинство билетов на пиковые даты (в частности, зимние новогодне-рождественские праздники), выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи. Вместе с тем, прослеживается тенденция возвращения значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что, так или иначе, коррелирует с нарастанием ажиотажного спроса на поездки популярными маршрутами. По мнению компании, такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их последующей перепродажи.

«В результате создается искусственный предварительный дефицит, что вызывает справедливое недовольством и нарекания граждан, собирающихся путешествовать, – заявляет «Укрзалізниця».

Для борьбы с указанными злоупотреблениями, компания и приостановила работу услуги по возврату купленных билетов онлайн. Данное ограничение продлится до конца сезона новогодних праздников. В это время возврат билетов будет осуществляться исключительно через железнодорожные кассы.

Источник: «Укрзалізниця»