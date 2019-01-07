Умные камеры для животных Petcube Bites и Play получили улучшенные камеры, поддержку видео звонков и ассистента Alexa

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Украинский стартап Petcube анонсировал выпуск камер Petcube Bites и Play второго поколения, которые позволяют удалённо развлекать и кормить домашних питомцев. Новые версии получили улучшенные характеристики.

Новинки отличаются наличием двух камер с широкоугольными объективами, которые позволяют охватывать 180 градусов окружающего пространства. Таким образом, обеспечивается возможность обзора всей комнаты. Камеры способны захватывать видео в разрешении 1080p, поддерживают 4-кратное цифровое увеличение и функцию ночного видения. Домашние животные могут инициировать двусторонний видео звонок, просто сев перед камерой. При этом владельцу поступит уведомление на смартфон с запросом, согласен ли от принять видео вызов от своего котика или пёсика.

Записанные клипы могут быть сохранены на смартфоне, отправлены в онлайн сервисы, сохранены в приложении Petcube App для iOS или Android. Компания предлагает опциональный облачный сервис Petcube Care стоимостью от $3 до $10 в месяц с возможностью хранения до 10 дней видео истории. Наиболее дорогой тарифный план за $10 предлагает функцию Smart alerts, которая использует ИИ, чтобы различать кошек, собак и людей, а также дополнена звуковым распознаванием лая и мяуканья, чтобы уведомить владельцев о потенциально опасных событиях.

Среди прочих улучшений Petcube Bites и Play второго поколения упоминаются поддержка частотного диапазона 5 ГГц для беспроводных сетей Wi-Fi, наличие массива из четырёх микрофонов и встроенная поддержка виртуального ассистента Alexa. Новинки будут демонстрироваться на выставке CES 2019. Тогда же появятся более подробные сведения о них, включая ориентировочные цены.

Источник: The Verge