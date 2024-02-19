United 24, «Повернись живым» и «Фонд Притулы»: за год украинцы задонатили в самые популярные фонды 18,75 млрд грн

По данным opendatabot, в течение 2023 года украинцы в 3 самые популярные фонды сделали взносов на 18,75 млрд грн. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Хотя во второй половине года донатов стало больше. Именно на конец года приходятся рекордные суммы сборов сразу нескольких платформ.

United 24 стал лидером среди благотворительных организаций по суммам сборов в 2023 году. Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы — 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года — 3,55 млрд грн или 29%. Это рекордная сумма за месяц с начала существования фонда.

United 24 работает на 5 направлениях:

потребности ВСУ — 10,81 млрд грн (90%);

здравоохранение — 0,76 млрд грн (6%);

восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры — 0,25 млрд грн (2%);

гуманитарное разминирование — 0,13 млрд грн (1%);

потребности образования и науки — 0,12 млрд грн (1%).

Фонд «Повернись живым» в течение 2023 года собрал донатов на 4,53 млрд грн, а доля фонда в общей сумме составляет 24%. Для «Повернись живым» декабрь тоже стал наиболее весомым, ведь именно тогда фонд собрал 20% от всех накоплений за год — 0,9 млрд грн.

На «Фонд Притулы» в 2023 году приходится 11% общей суммы сборов или 2,14 млрд грн. В этом случае пик сборов пришелся на октябрь — 0,31 млрд грн.

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