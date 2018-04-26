Успешные продажи телевизоров помогли LG получить рекордную прибыль

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Компания LG заявила о получении рекордных финансовых результатов по итогам работы в первом квартале 2018 года. В этом периоде был получен доход в сумме $14,1 млрд, а прибыль составила $1,03 млрд. Это рекордные показатели для первого квартала за всю историю компании.

Лучше всего в первом квартале 2018 года себя проявило подразделение LG Home Entertainment Division. Его операционная прибыль увеличилась на 76,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $533 млн. В основном, рост был достигнут благодаря успешным продажам топовых OLED и «Super UHD» LED 4K телевизоров. LG отмечает «крутой рост» на рынке премиальных телевизоров.

Также хорошие результаты продемонстрировало подразделение по продаже бытовой техники. Оно получило $510,7 млн операционной прибыли, прирост показателя по сравнению с первым кварталом 2017 года составил около 8,2%. Рост прибыли вызван сокращением расходов и наращиванием продаж более дорогих продуктов. Корпоративное направление бизнеса получило операционную прибыль на уровне $72,8 млн, что стало результатом успешных продаж информационных дисплеев и солнечных модулей.

В то же время мобильное подразделение LG уже который квартал подряд принесло операционный убыток компании, он составил $125,7 млн. Ещё одной убыточной сферой бизнеса стал выпуск автомобильных комплектующих, который принёс операционный убыток в сумме $15,7 млн.

Источник: The Verge