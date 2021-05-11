Утечка демонстрирует камеру смартфона Honor 50, состоящую из двух крупных колец





В следующем месяце ожидается официальный анонс нового смартфона Honor 50. Тем не менее, уже сейчас утечка раскрыла дизайн его задней панели, и в частности, блока камер. Он получил оригинальный внешний вид с двумя кольцами.

В верхнем кольце расположился достаточно большой объектив основной камеры. К сожалению, её характеристики пока не сообщаются. Нижнее кольцо вместило два объектива с более скромными размерами. Судя по всему, один из них принадлежит перископическому модулю. В таком случае, третий модуль должен выполнять функции сверхширокоугольной камеры.

Источник не уточняет, является ли это изображение реальным или же результатом CAD-рендеринга. В любом случае, это изображение очень похоже на итоговый результат, который мы увидим в июне во время официального анонса Honor 50. Также следует отметить, что на данном изображении может фигурировать улучшенная модификация смартфона Honor 50 Pro или Pro+, а стандартная версия Honor 50 может быть лишена телефото модуля. Базовая модель, скорее всего, получит стандартный 2-мегапиксельный портретный модуль, что позволит удешевить конструкцию.

Источник: gsmarena