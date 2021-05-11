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Утечка демонстрирует камеру смартфона Honor 50, состоящую из двух крупных колец

Утечка демонстрирует камеру смартфона Honor 50, состоящую из двух крупных колец

Утечка демонстрирует камеру смартфона Honor 50, состоящую из двух крупных колец


В следующем месяце ожидается официальный анонс нового смартфона Honor 50. Тем не менее, уже сейчас утечка раскрыла дизайн его задней панели, и в частности, блока камер. Он получил оригинальный внешний вид с двумя кольцами.

В верхнем кольце расположился достаточно большой объектив основной камеры. К сожалению, её характеристики пока не сообщаются. Нижнее кольцо вместило два объектива с более скромными размерами. Судя по всему, один из них принадлежит перископическому модулю. В таком случае, третий модуль должен выполнять функции сверхширокоугольной камеры.

Утечка демонстрирует камеру смартфона Honor 50, состоящую из двух крупных колец

Источник не уточняет, является ли это изображение реальным или же результатом CAD-рендеринга. В любом случае, это изображение очень похоже на итоговый результат, который мы увидим в июне во время официального анонса Honor 50. Также следует отметить, что на данном изображении может фигурировать улучшенная модификация смартфона Honor 50 Pro или Pro+, а стандартная версия Honor 50 может быть лишена телефото модуля. Базовая модель, скорее всего, получит стандартный 2-мегапиксельный портретный модуль, что позволит удешевить конструкцию.

Источник: gsmarena

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