Утечка раскрыла цену игровой консоли Xbox Series X: $400 за стандартную модель и $200 за бездисковую Xbox Series S

Недавняя утечка раскрыла ориентировочную стоимость игровой консоли Sony следующего поколения PlayStation 5. Краткосрочная публикация на сайте Amazon указывала стоимость на уровне £599,99 (около $760), хотя позже эта публикация была названы ошибкой. Теперь же новая утечка раскрывает уровень ориентировочных цен на конкурирующую консоль Microsoft Xbox Series X. И если эти данные верны, Sony придётся пересматривать свою ценовую политику.

Согласно имеющейся информации, Microsoft решила очень агрессивно продвигать свою игровую консоль нового поколения и фактически продавать её себе в убыток, с надеждой отыграться потом на продаже игр и подписки на сопутствующие сервисы. Как утверждают утечки, цена версии Xbox Series X составит около $400. Учитывая используемые в консоли компоненты, это очень низкая цена.

Кроме того, также ожидается появление более доступной конфигурации. Пока что она фигурирует под предварительным названием Xbox Series S, хотя оно официально не подтверждено. Эта модель придёт на смену нынешней консоли Xbox One S. По предварительным данным, Xbox Series S будет обладать таким же запасом производительности, как и старшая версия Xbox Series X, но возможны некоторые ограничения в функциях, такие как отсутствие возможности использовать физические диски. Зато цена Microsoft Xbox Series S составит всего лишь $200. Вероятно, это даже меньше стоимости компонентов, не говоря уже о расходах на разработку, производство и доставку.

Более того, пользователей может ожидать сюрприз в виде ещё одной версии Xbox Series X Plus (название также предварительное и официально не подтверждено), которая получит ещё более привлекательные характеристики по сравнению с обычной моделью Xbox Series X. Эта модель может стоить уже около $500. Но она появится на рынке позже – примерно в 2021 или 2022 годах. Судя по всему, речь идёт о выпуске модернизированной модификации в промежутке времени между выходами двух поколений, как это было в случае Xbox One и Xbox One X.

Отметим, помимо более доступной цены, ещё одним преимуществом Xbox Series X по сравнению с PlayStation 5 может стать программа Smart Delivery. Она предусматривает возможность приобрести игру один раз и потом запускать подходящую версию, предназначенную для её игровых консолей различных поколений Xbox One и Xbox Series X. Таким образом, независимо от используемого оборудования, игрок будет получать ту версию, которая будет оптимально работать на его консоли. Sony пока не анонсировала собственную такую программу, хотя некоторые разработчики могут самостоятельно предлагать аналогичные возможности.

Как ожидается, игровые консоли нового поколения об обеих компаний Sony и Microsoft поступят в продажу в конце этого года – в октябре или ноябре – накануне сезона праздничных распродаж.

Источник: slashgear