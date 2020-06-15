Microsoft рассказала об особенностях работы Smart Delivery и назвала 14 игр, поддерживающих такую возможность





Корпорация Microsoft поделилась дополнительными подробностями о работе программы Smart Delivery. Напомним, она предусматривает возможность приобрести игру один раз и потом запускать подходящую версию, предназначенную для её игровых консолей различных поколений Xbox One и Xbox Series X. Таким образом, независимо от используемого оборудования, игрок будет получать ту версию, которая будет оптимально работать на его консоли.

Microsoft уточнила, что сейчас при покупке игр в рамках программы Smart Delivery игроки получат ту версию, которая обеспечивает оптимальный геймплей на существующей консоли. Но если после выпуска Xbox Series X пользователь захочет приобрести новинку, то ему не придётся повторно покупать ту же самую игру для консоли нового поколения. Ему будет автоматически предоставлена версия игры для Xbox Series X без дополнительной платы, когда она станет доступна. При этом конечному потребителю не придётся совершать дополнительные действия и выбирать, какую из версий загрузить, подбором оптимальной версии займётся система дистрибуции. И это касается не только цифровых покупок. Физические копии игр Xbox на дисках тоже могут поддерживать Smart Delivery, если разработчик или издатель примет такое решение. Весь игровой прогресс при получении новой оптимизированной версии игры сохранится. Вместе с тем, некоторые новые проекты для Xbox One получат оптимизированные версии после выхода на Xbox Series X.

Дополнительно отмечается, что Smart Delivery позволит играть в одну и ту же игру на консолях различных поколений, если они имеются в распоряжении пользователя. Например, если у пользователя есть новая Xbox Series X в гостиной, система Smart Delivery распознает это и доставит оптимизированную версию на консоль. В то же время, если пользователь решит переместить старую Xbox One в спальню или офис, Smart Delivery распознает и это, и доставит оптимизированную для неё версию при запуске игры на Xbox One.

В Microsoft заявляют, что все проекты Xbox Game Studios, оптимизированные для Xbox Series X, будут поддерживать Smart Delivery. При этом технология открыта и для сторонних разработчиков и они могут самостоятельно принять решение о её поддержке.

Наконец, Microsoft опубликовала первоначальный список новых проектов, имеющих оптимизированную версию для Xbox Series X и поддерживающих Smart Delivery:

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

По мере приближения запуска Xbox Series X список будет пополняться.

Кроме того, для Xbox Series X с первого дня будут доступны и многие другие игры благодаря обратной совместимости.

Источник: Microsoft