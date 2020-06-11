«Это ошибка». Amazon прокомментировала появление страниц игр для PS5 и самой консоли с ценой в 599 фунтов стерлингов





Компания Sony активно готовится к запуску своей игровой консоли следующего поколения PlayStation 5. Компания уже раскрыла характеристики устройства и готовится рассказать о грядущих играх. Тем не менее, цена PlayStation 5 всё ещё не раскрывается.

Но на сайте Amazon UK внезапно появились страницы с консолью Sony следующего поколения. Потенциальным покупателям предлагались модели с накопителем ёмкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Цена консоли значилась на уровне £599,99 (около $760), независимо от ёмкости встроенного накопителя. Кроме того, на сайте Amazon UK появились и страницы с играми для PlayStation 5 от различных разработчиков. Всего были опубликованы страницы для 118 игр, в том числе ещё не анонсированных официально проектов от таких компаний, как Konami, Bethesda и Rockstar. Фактически, эти страницы представляли собой заглушки без подробных сведений об играх, но зато с ценой. Каждая игра оценивалась в £69,99 (около $90). Вскоре после публикации все эти страницы исчезли с сайта. Однако пользователи успели сделать их скриншоты, а кому-то даже удалось разместить заказ.

Однако позже представители Amazon заявили, что публикация на сайте страниц с игровой консолью PlayStation 5 и играми для неё стало результатом ошибки. А перечень всех этих продуктов был назван не соответствующим действительности, в том числе это касается и не соответствующих действительности цен.

Сегодня, 11 июня, пройдет часовая презентация игр для PlayStation 5, стрим начнется в 23:00 по киевскому времени.

Источник: IGN